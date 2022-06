Skłaniać do tego będą nowe regulacje. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, polityka energetyczna Polski ma zostać poddana aktualizacji. Jest projekt nowej strategii ciepłownictwa do 2050 r., który zakłada dominującą rolę gazu ziemnego w transformacji branży w drodze do OZE. Wcześniej, czyli 29 marca 2022 r. polski rząd przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 2040 r., mające wzmocnić bezpieczeństwo i niezależność energetyczną państwa. Krajowe moce wytwórcze mają zostać rozbudowane i zdywersyfikowane technologicznie. Z kolei 22 marca Komisja Europejska zaproponowała zarys planu budowy unijnej niezależności od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 r., postulując ograniczenie importu gazu z Rosji w tym roku o 65 proc. Międzynarodowa Agencja Energii mówi o redukcji na poziomie 66 proc. Zakłada też, że do 2050 r. możliwa jest redukcja emisji dwutlenku węgla do zera, czyli do tego czasu przestałaby być jedynie mało prawdopodobną możliwością i stała się praktyczną rzeczywistością. Drogą do tego jest przyspieszenie transformacji w kierunku czystej energii, czyli przekształcenie światowej gospodarki ze zdominowanej przez paliwa kopalne w opartą w przeważającej mierze na energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna i wiatrowa. Wreszcie - najnowszy piąty pakiet sankcji unijnych zakłada zakaz importu węgla z Rosji, a najnowszy szósty - embargo na ropę tego kraju.