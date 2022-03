Dotychczas ignorowane ryzyka związane z dostawami czy zmiennością cen na rynkach w minionym roku wróciły ze zdwojoną siłą. Ceny gazu osiągnęły rekordowe poziomy, a wojna unaoczniła, jak wielkie mogą być kłopoty z dostawami. Stawia to pod znakiem zapytania nie tylko plany na budowanie nowych gazowych mocy, ale też rodzi pytania o wiele projektów będących już w fazie realizacji. - Niestety, ziścił się scenariusz negatywny, co stawia pod znakiem zapytania realizację wielu inwestycji opartych na gazie, ale co gorsza, wielu inwestorów pozostaje z dylematem, co dalej z rozpoczętymi już inwestycjami. Wiele z tych inwestycji wstrzymano do czasu uspokojenia sytuacji za wschodnią granicą - mówi Mariusz Twardawa, wiceprezes Rafako Innovation.