Pięć pojemników, w które powinna być wyposażona każda altana śmietnikowa, to za mało, by – zgodnie z zasadami ekologii – przekazać wszystkie odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym, czyli odpady komunalne. Niektóre rzeczy, jak np. zużyty sprzęt elektroniczny i żarówki, pojemniki po farbach czy odpady poremontowe, nie mogą trafić do śmietników, tylko należy je oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Sęk w tym, że nawet w dużych miastach takich miejsc jest za mało, zwykle jeden lub dwa, a dotarcie do nich oznacza czasem całą wyprawę.