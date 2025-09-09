Spotkanie rozpocznie się 8 października sesją plenarną zatytułowaną „CFO nawigator na burzliwe czasy” — moderowaną przez Violettę Małek, szefową Gekko advisoryNOW, która poprowadzi panel poświęcony sposobom reagowania liderów finansowych na rosnącą presję kosztową oraz globalne ryzyka.

Po rejestracji i powitalnym networkingu uczestników, którego przewodzić będzie inspirujący mówca Grzegorz Turniak, projekt rozpocznie się od wystąpienia prof. Witolda Orłowskiego z Akademii Finansów i Biznesu Vistula/Politechniki Warszawskiej. Temat „Jakie pułapki mogą na nas czekać? Scenariusze rozwoju na lata 2025–2030”, wraz z sesją Q&A, zapowiada się jako mocny akcent analityczny i prognostyczny.

W dalszej kolejności zaplanowano kluczowy panel dyskusyjny, moderowany przez Kamila Sobolewskiego z Pracodawców RP. W jego trakcie eksperci z PKO BP, Grant Thornton i Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią pięć priorytetów gospodarczych na lata 2025–2030. Wśród tematów: długofalowe prognozy makroekonomiczne, geopolityka, transformacja klimatyczna, stabilność gospodarcza jako bufor bezpieczeństwa, a także scenariusze fiskalno-monetarne odpowiednie do nowych warunków.

Inspiracje także spoza świata finansów

Nie zabraknie również elementu wyjątkowego – wieczorny koktajl uświetni kpt. Tadeusz Wrona, znany z mistrzowskiego awaryjnego lądowania samolotu Boeing 767 w 2011 roku. Pilot podzieli się refleksjami na temat przywództwa w sytuacjach kryzysowych, odporności psychicznej i podejmowania decyzji pod presją – tematów niezwykle bliskich także dyrektorom finansowym, którzy na co dzień muszą reagować w obliczu niepewności i ryzyka.

Kogo usłyszymy, a kto ułoży program?

Program kreowany jest przez doświadczoną Radę Programową, której przewodniczy Wojciech Wieroński, a w składzie znajdują się liderzy największych firm i instytucji finansowych.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Aktualność tematów: makroekonomiczne wyzwania, regulacje, cyfrowa transformacja i odporność organizacyjna.

Merytoryczne wsparcie i networking: eksperci z różnych sektorów, warsztaty i sesje Q&A.

Strategiczne spojrzenie CFO: od reagowania na kryzysy do budowania długofalowej wartości.

Warszawskie centrum konferencyjne — dogodna lokalizacja w Browarach Warszawskich, ul. Grzybowska 56.

Zapisy i warunki udziału

Forum odbędzie się 8–9 października 2025 r. w Warszawie. Rejestracja jest już otwarta. Warto się pospieszyć — sprzedaż biletów trwa do 8 października, a rejestracji można dokonać na stronie: forum-dyrektorfinansowy.pl.

Forum Dyrektor Finansowy 2025 to nie tylko konferencja, to strategiczna platforma dialogu CFO-ów i liderów gospodarki, która pozwala spojrzeć szerzej — ponad rosnącą inflację i napięcia globalne — na to, jak prowadzić finanse z wizją i odwagą.