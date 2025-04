W przededniu wydarzenia zaprezentowano wyniki corocznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2025” realizowanego na zlecenie WIB i Fundacji GPW. Z badania wynika m.in., że blisko połowa badanych (48 proc.) ocenia swój poziom bezpieczeństwa ekonomicznego jako przeciętny, a co piąty (22 proc.) jeszcze słabiej. Raport z badania dostępny jest na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości.

KEE 2025 zgromadził kilkuset uczestników – przedstawicieli administracji, sektora finansowego, świata nauki, mediów oraz młodzieży. Wydarzenie odbywało się w formule hybrydowej – pierwszy dzień (16 kwietnia) realizowany był online ze studia zlokalizowanego w Krajowym Centrum Edukacji Ekonomicznej, natomiast dzień później uczestnicy spotkali się stacjonarnie w przestrzeni konferencyjnej Varso Place – najwyższego budynku Unii Europejskiej.

Debaty o przyszłości finansowej Polaków

W gronie gości specjalnych i prelegentów znaleźli się m.in. Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Prezes NBP prof. Adam Glapiński, Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak, Wiceminister Nauki dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, Wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Senatu RP, Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczelni.

Silną reprezentację stanowili także liderzy sektora finansowego: Prezes ZBP dr Tadeusz Białek, Wiceprezeska ZBP Agnieszka Wachnicka, przedstawiciele ING Banku Śląskiego, PKO BP, KIR, Banku Pocztowego, ZUS i GPW. Nie zabrakło również autorytetów świata ekonomii – m.in. prof. Witolda Orłowskiego, dhc SGH Krzysztofa Pietraszkiewicza czy dr. Wiesława Rozłuckiego.

Ważną częścią kongresu była dyskusja na temat roli mediów w procesie edukacji ekonomicznej. Udział w niej wzięli redaktorzy naczelni m.in. PAP Biznes i Subiektywnie o Finansach.

Kongres z konkretną agendą i szerokim echem

Podczas kongresu odbyło się ponad 20 debat, prezentacji i spotkań. Poruszano takie tematy jak: cyfrowy wymiar bezpieczeństwa gospodarczego, kompetencje cyfrowe, inwestowanie, transformacja technologiczna sektora finansowego, historia warszawskiej giełdy, zdrowie finansowe, a także sposób, w jaki pary rozmawiają o pieniądzach w życiu codziennym. Silnie wybrzmiał także głos młodego pokolenia, które brało udział w debacie poświęconej edukacji finansowej w szkołach, domach i przestrzeni publicznej. Wiele uwagi poświęcono także oszczędzaniu i roli instytucji finansowych w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej.

Nowe inicjatywy i dalszy rozwój

Ważnym punktem programu było omówienie działań Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy, która jest kontynuatorem idei Roku Edukacji Ekonomicznej 2024. Do grona organizacji zaangażowanych w działalność KCEE dołączyły dwie organizacje: Fundacja Think! i Fundacja EFPA Polska. Wspólnie mają tworzyć ogólnopolską platformę na rzecz rozwoju kompetencji ekonomicznych obywateli. Finał kongresu stanowiła debata redaktorów naczelnych wiodących mediów gospodarczych, którzy rozmawiali o tym, jak rzetelne dziennikarstwo może przyczyniać się do zwiększenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Edukacja ekonomiczna – wspólna odpowiedzialność

KEE 2025 po raz kolejny pokazał, że edukacja finansowa to nie tylko kwestia indywidualnych wyborów, ale fundament nowoczesnego, odpowiedzialnego społeczeństwa. Organizatorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma współpraca między instytucjami publicznymi, sektorem finansowym, nauką i mediami.

Kongres odbył się pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie UE, Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych i Rady Edukacji Finansowej. Partnerem głównym była Fundacja Polska Bezgotówkowa, a partnerami wspierającymi m.in. ING Bank Śląski, KDPW, Fundacja Santander Bank Polska, Fundacja Banku Millennium i EFPA Polska. Wydarzenie zostało również dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem technologicznym wydarzenia było Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym Kongresu Edukacji Ekonomicznej 2025.