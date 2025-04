Jak budować miasta dla potrzeb mieszkańców, biznesu i turystów?

To temat sesji plenarnej, która odbyła się pierwszego dnia wydarzenia. Jan Pilewski, Dyrektor Public Affairs w PLAY w wystąpieniu wprowadzającym pt. „Polacy na wakacjach. Co mówią o nas telefony komórkowe, zaprezentował wyniki raportu „WczasoPolacy.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że Polacy coraz częściej wybierają krajowe destynacje turystyczne, z preferencjami skierowanymi na wybrzeże Bałtyku, Tatry oraz Mazury. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost ruchu internetowego, co jest bezpośrednim skutkiem rosnącej liczby turystów korzystających z rozszerzonej oferty usług telekomunikacyjnych. Firmy takie jak Play, operator telekomunikacyjny, odnotowały zwiększenie ruchu w sieciach mobilnych o 25% oraz w stacjonarnych, co wymaga nieustannego rozwoju infrastruktury.

- Co to oznacza dla operatorów takich jak my? Oznacza to mniej więcej tyle, że mogą państwo wyobrazić sobie autostradę lub jakąkolwiek inną drogę, na której co roku przebywa 20% więcej samochodów. Siłą rzeczy taka droga w pewnym momencie zakorkuje się. Tak samo jest z sieciami stacjonarnymi. Dlaczego potrzebujemy telekomunikacyjnych sieci komórkowych i stacjonarnych? Po to, aby móc działać wszędzie, gdziekolwiek wyjeżdżamy, a także żeby móc przesyłać zdjęcia i kontaktować się z bliskimi – powiedział Pilewski podczas swojego wystąpienia.

Sopot stoi przed wyzwaniami związanymi z równowagą pomiędzy turystami krajowymi a zagranicznymi. W tej chwili udział turystów polskich wynosi 70%, co pokazuje, jak istotne jest dalsze rozwijanie oferty skierowanej do obcokrajowców. W nadchodzących miesiącach planowane są nowe działania marketingowe, które mają na celu przyciągnięcie większej liczby od-wiedzających, a także stabilizację ruchu turystycznego w regionie.

„Po pierwsze, przez wiele osób jesteśmy postrzegani jako miasto bezpieczne, mimo wojny. Gdy przyjeżdża się do Sopotu, Kołobrzegu, Zakopanego, Krakowa czy Warszawy, nikt turyście nie powie: ‚Słuchaj, do tej dzielnicy się nie zapuszczaj’ lub ‚Uważaj po 18:00’. Niestety, w wielu destynacjach południowoeuropejskich takie ostrzeżenia pojawiają się w stosunku do tury-stów. Ważne jest, że można sobie swobodnie spacerować po mieście i cieszyć się jego urokami” – mówiła prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska – Jachim.

Jak efektywnie wykorzystać potencjał technologii w samorządach?

Cyfryzacja samorządów to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed lokalnymi władzami w Polsce. Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI), analityka danych i chmura obliczeniowa, mają potencjał znacząco zwiększyć efektywność zarządzania miastami i gminami, poprawić jakość usług publicznych oraz optymalizować koszty działania administracji.

W roku 2024, miasto Elbląg zmierzyło się z ogromnym wyzwaniem – ponad 60 000 deklaracji podatkowych. Dotychczasowe metody wymagały pracy kilkudziesięciu pracowników, zajmujących się drukowaniem, kopertowaniem oraz rozsyłaniem dokumentów, co zajmowało wiele godzin, a efektywność tego procesu pozostawiała wiele do życzenia. W odpowiedzi na te wy-zwania, Elbląg zdecydował się na wdrożenie nowego systemu, który skrócił czas obsługi do zaledwie 5 dni, przy zaledwie pięciu pracownikach zaangażowanych w ten proces.

- Uruchomiliśmy moduł do masowej wysyłki. Jesteśmy w roku 2025, a proces zwrócił się do nas w ciągu 5 dni. Wiem, że to brzmi codziennie, ale pracowało nad tym pięciu pracowników, a nie kilkudziesięciu. Kończąc proces, dodatkowo, jeśli policzyliśmy koszty osobowe, koszty związane z papierem oraz wydrukiem, zaoszczędziliśmy setki tysięcy złotych, co stanowi bardzo dobry wybór. Zgadzam się z tym, co powiedział pan prezes – brakuje jeszcze, aby więcej mieszkańców miało skrzynki elektroniczne. Wtedy te koszty będą jeszcze niższe dla nas – mówił podczas debaty Jacek Boruszka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki Urzędu Miasta Elbląga.

Technologia odgrywa kluczową rolę w efektywnym działaniu współczesnego świata, o czym w swoim wystąpieniu powiedział Andrzej Napierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems SA, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA. Jako przedstawiciel firmy technologicznej dostrzega on znaczenie innowacji w działalności urzędów miejskich oraz organizacji samorządowych. - Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez technologii informatycznych. Urzędy miasta oraz organizacje zajmujące się funkcjonowaniem naszych struktur samorządowych od lat korzystają z narzędzi informatycznych. Można zauważyć, że organizowane są konferencje dotyczące tej technologii, które skupiają się na praktycznych rozwiązaniach. Mówimy o automatyzacji procesów, które pochłaniają czas pracowników urzędu, a także wymagają zaangażowania ze strony klientów urzędu, mieszkańców i innych interesariuszy.

W ramach kongresu wręczone zostały nagrody Mistrzów Finansów Samorządowych, przyznane przez Związek Miast Polskich. Zestawiając obiektywne wskaźniki, Związek Miast Polskich podkreślił, że analizy dokonano na podstawie danych opublikowanych przez resort finansów, nie wnikając jednak w lokalne przyczyny sukcesów poszczególnych samorządów. Do badania wybrano zarówno miasta na prawach powiatu, jak i inne gminy, a oceniano przede wszystkim bezpieczeństwo i stabilność części budżetowych, stan zadłużenia oraz poziom inwestycji.

W wyniku tej analizy tytuł Mistrza Finansów Samorządowych przyznano kilku miastom, które wyróżniły się w realizacji powyższych kryteriów. Wśród laureatów znalazły się: Krynica Morska, Podkowa Leśna, Gliwice oraz Warszawa.

Piąta edycja Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends odbyła się w dniach 14-15 kwietnia w Sopocie. Dzięki rekordowej liczbie uczestników kongres wykazał, że kwestie dotyczące finansowania samorządów i planowania strategicznych inwestycji należą do naprawdę istotnych tematów.

Zapraszamy wszystkich, dla których ważne są zagadnienia oraz wyzwania dotyczące polskich samorządów z perspektywy wizji i planowania strategicznego do Poznania. Już 13-14 października, na Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkamy się podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends!

Organizatorami wydarzenia są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych. Gospodarze to Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Partnerami samorządowymi są: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

