Niebawem rusza badanie, w ramach którego zostaną wyłonione obecne na polskim rynku marki konsumenckie najlepiej wypełniające definicję „Superbrands”. Wyniki poznamy w połowie lutego. Oceny marek biznesowych w najbliższych dniach podejmą się branżowi eksperci konfederacji Lewiatan.

Badanie konsumenckie zostanie przeprowadzone przez panel Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej ponad 5 tysięcy osób w wieku od 18 do 65 lat. Uczestnicy badania ocenią ponad 3 tysiące marek, reprezentujących ponad 100 kategorii produktów i usług. Wyniki badania będą odzwierciedlały opinie polskich konsumentów.

Głównym punktem odniesienia w ocenie marek przez uczestników badania jest międzynarodowa definicja Superbrand jako marki, która „osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie” oraz „oferuje użytkownikom znaczące emocjonalne lub fizyczne korzyści, których pragną i które rozpoznają, a korzyści te stanowią̨ o jej przewadze nad markami konkurencyjnymi”.

Metodologia badania

Autorką metodologii tegorocznego badania jest profesor Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – wybitna ekspertka w dziedzinie badań opinii i rynku oraz psychologii konsumentów w Polsce, autorka książek takich jak m.in. „Psychologia konsumenta”, „Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta” oraz „Polak w świecie finansów”.

W następnym etapie długa lista marek wyłonionych w badaniu zostanie przekazana członkom Rady Marek – stałego gremium doradczego Superbrands Polska, złożonego z ekspertek i ekspertów w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i public relations. Na ostateczny rezultat złożą się wyniki oceny ekspertek i ekspertów oraz konsumentek i konsumentów.

Za wybór marek biznesowych odpowiada – jak co roku – Konfederacja Lewiatan, najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Eksperckiej weryfikacji w oparciu o kryteria jakości produktów lub usług, standardów relacji, innowacyjności oraz zaangażowania społecznego zostanie poddana lista ponad 2 tysięcy marek korporacji i B2B.

Certyfikaty Superbrands

Marki konsumenckie i biznesowe wyłonione w procesie certyfikacji uzyskają tytuły Superbrands i/lub Business Superbrands Polska 2025, którymi będą mogły posługiwać się w swojej komunikacji marketingowej. Dostaną także zaproszenie do Klubu Superbrands, w ramach którego uzyskają licencję na wykorzystanie Godła Superbrands i/lub Business Superbrands Polska 2025. Podczas uroczystej Gali Finałowej ich przedstawicielik i przedstawiciele odbiorą statuetki, a historie sukcesu marek trafią do kolejnego wydania Albumu Superbrands.

– Tytuł i Godło Superbrands są uhonorowaniem wytężonej pracy zespołów marketingowych i dowodem na to, że ich wysiłek ma sens i przynosi wyniki w postaci uznania i lojalności użytkowników – mówi Nina Kowalewska-Motlik, CEO News Communications, wyłącznego przedstawiciela Superbrands Ltd. na Polskę. – To także drogowskaz dla konsumentów, którzy w zalewie tysięcy produktów i usług, komunikatów i opinii potrzebują wskazówek, którym markom można i należy ufać, by nie tracić pieniędzy na nietrafione inwestycje.

Sprawdź, czy Twoja marka jest na długiej liście – napisz lub zadzwoń do nas:

Beata Pajda

Project Director

superbrands@superbrands.pl

+48 22 646 26 76