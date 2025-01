Już 29 stycznia 2025 roku w Warszawie odbędzie się IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa, którego tematem przewodnim będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie oraz rola Unii Europejskiej w tych historycznych przemianach. Podczas wydarzenia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród KOD ESG – to już druga edycja wyróżnień. W Kongresie można wziąć udział online - bezpłatnie.

W obliczu nowych zasad raportowania zgodnych z dyrektywą CSRD, które od stycznia 2025 r. obejmą kolejną grupę firm, IV Kongres ESG stanie się kluczowym miejscem debaty na temat wyzwań i przyszłości zrównoważonego rozwoju. Czy Europa jest gotowa na transformację społeczną bez strat gospodarczych? Czy konieczna jest rewizja strategii związanych z Europejskim Zielonym Ładem? Te pytania będą punktem wyjścia dla ekspertów, polityków i przedsiębiorców.

Co się będzie działo podczas IV Kongresu ESG - Europa?

•Nagrody Kod ESG. Kapituła po raz drugi nagrodzi strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

•Panele dyskusyjne i wystąpienia gości specjalnych. Eksperci będą dyskutować m.in. o prawach człowieka w Europie i na świecie, współpracy biznesu z trzecim sektorem, zrównoważonych miastach i wsiach oraz strategiach osiągania celów zeroemisyjności. Szczególną uwagę poświęcą kwestiom uproszczenia regulacji ESG zapowiedzianemu przez przedstawicieli Komisji Europejskiej.

•Perspektywy i wyzwania ESG. Poruszone zostaną kwestie związane z konkurencyjnością gospodarki UE wobec USA i Chin oraz wpływem nowych regulacji na różne sektory gospodarki.

•Premiera raportu „ESG w mediach, czyli czy rzeczywiście kwestie społeczne i korporacyjne pozostają w cieniu środowiska?". Mediaboard Polska zaprezentuje raport badający, jak media kształtują postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Analiza uwzględni trendy, tematy medialne oraz wpływ przekazu na świadomość społeczną i działania firm.

Podczas Kongresu odbędzie się także uroczyste wręczenie Nagród Kod ESG. Kapituła (złożona z takich instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, PRME - Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Forum Odpowiedzianego Biznesu, Instytut Humanites, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG i redakcja RaportCSR.pl) wyróżni firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Nagroda została przyznawana jest w pięciu kategoriach. W pierwszej edycji nagrodzeni zostali: w kategorii KOD „Osobowość 2023" - Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh, w kategorii KOD „E": środowisko - L'Oréal Polska, w kategorii KOD „S": społeczeństwo - DHL Parcel Polska, w kategorii KOD „G": ład korporacyjny - BNP Paribas Bank Polska tolerancji" dla każdego rodzaju nadużyć oraz za stawianie na stały, otwarty dialog z wszystkimi interesariuszami, zaś w kategorii KOD MEDIA - Grzegorz Nawacki.

- W drugiej edycji jako Kapituła stanęliśmy przed bardzo trudnym wyborem. Nominowanych było wielu, ale wszyscy laureaci to firmy i osoby, które poprzez swoje działania, strategie i inicjatywy udowadniają, że idea ESG nie jest modą ani narzuconym przymusem, lecz realną korzyścią dla środowiska, ludzi i biznesu. Wszyscy nasi laureaci stawiają na zrównoważony rozwój i są wzorami do naśladowania – mówi Urszula Jóźwiak, dyrektorka Instytutu ESG, organizatora IV Kongresu ESG – Europa.

Co będzie na Kongresie ESG - Europa

Wątkiem przewodnim IV Kongresu ESG – Europa będą zmiany cywilizacyjne zachodzące na świecie i roli UE w tych historycznych przemianach. Ponad 30 lat temu został podpisany Traktat o Unii Europejskiej, który wpłynął na zmianę polityki nie tylko w Europie. Wspólnota państw europejskich opierając się na wartościach ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, wyznaczyła nową erę dla naszego kontynentu, realizując działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego europejskiego porządku w dużej mierze za sprawą ESG. Jest to wielka zmiana sposobu myślenia i działania, która może odmienić losy Europy i promieniować na inne kontynenty. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w pierwszej połowie 2025 r. Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, dzięki czemu będzie mogła wyznaczać robocze priorytety Wspólnocie, także w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W trakcie IV Kongresu ESG – Europa zaproszeni eksperci będą analizować kierunki dokonujących się za sprawą ESG zmian społecznych i gospodarczych. Czy czeka nas poważna korekta Europejskiego Zielonego Ładu? Politycy, eksperci i przedsiębiorcy zwracają uwagę, że liczba regulacji i obowiązków z tym związanych może przytłoczyć firmy. „Gospodarka Unii Europejskiej nie tylko przestaje być konkurencyjna wobec potęg Stanów Zjednoczonych i Chin, ale jeżeli nie znajdzie 800 mld euro rocznie, czeka ją powolna agonia” – alarmuje w swym raporcie Mario Draghi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w listopadzie 2024 r. uproszczenie rosnącej liczby wymogów (poprzez konsolidację w jedno zbiorcze rozporządzenie) stojących przed przedsiębiorstwami w związku z raportowaniem ESG. Premier Donald Tusk: „Długo myślałem, czy to powiedzieć tak wprost, ale powiem to wprost. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2, one rozbrajają europejską gospodarkę”. A po drugiej stronie oceanu Donald Trump: „Zielony Ład to zielone oszustwo.” W opinii niektórych ekspertów (prof. Władysław Mielczarski) takie zamożne kraje jak Niemcy przez Europejski Zielony Ład nieco zbiednieją, ale Polacy stracą nawet połowę dochodu liczonego na osobę. Czy konieczna jest analiza dyrektyw i terminów? – o tym będziemy rozmawiać podczas panelu otwierającego IV Kongres ESG.

Podczas wydarzenia eksperci będą dyskutować także m.in. o prawach człowieka w Europie i na świecie – czy UE rzeczywiście szanuje prawa człowieka i dostrzega problemy mieszkańców w krajach rozwijających się; współpracy biznesu z trzecim sektorem w imię zrównoważonego rozwoju; zrównoważonych miastach i wsiach; strategiach osiągania celów zeroemisyjności; efektywnej komunikacji i edukacji na temat zrównoważonego rozwoju.

IV Kongres ESG – Europa to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, analizy najnowszych trendów oraz poszukiwania rozwiązań dla wyzwań związanych z ESG. Wśród uczestników znajdą się liderzy opinii, przedsiębiorcy, naukowcy i politycy, którzy wspólnie będą definiować przyszłość zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie.

Patronat honorowy nad IV Kongresem ESG – Europa objęli m.in. Minister Rozwoju i Technologii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat objęło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wśród partnerów wydarzenia są takie firmy jak: AMS, LIDL, PKO BP, HOLCIM, Nextbike czy Ferrero.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji na stronie: https://oesg.pl/4-kongres-esg/