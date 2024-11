Druga edycja Future Finance Summit, wydarzenia realizowanego w ramach Warsaw Finance Week, za nami. W konferencji wzięło udział niemal 500 gości.

W tym tygodniu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się centrum dyskusji na temat nowej roli sektora finansowego w polskiej gospodarce, a także miejscem do artykułowania ambicji budowy międzynarodowego centrum finansowego nowej generacji w ramach inicjatywy Future Finance Poland. Ma być ono motorem rozwoju krajowej gospodarki, zwiększania jej konkurencyjności i innowacyjności.

Stało się tak za sprawą konferencji Future Finance Summit realizowanej w ramach Warsaw Finance Week 2024, której organizatorem jest Fundacja Future Finance Poland.

Prezydencja Polski a sektor finansowy

Dwudniowe wydarzenie zgromadziło liderów i ekspertów sektora finansowego oraz przedstawicieli instytucji sektora publicznego, aby rozmawiać o tym, jakie wyzwania przed polskim i europejskim sektorem finansowym stawia zmieniający się krajobraz geopolityczny, nowe technologie oraz regulacje. Ważnym wątkiem była zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE i jej agenda dotycząca usług finansowych.

Future Finance Summit miało charakter międzynarodowy. Nie zabrakło na nim reprezentantów zagranicznych centrów finansowych, między innymi z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Malty, Szwecji, Czech, Słowacji, Gruzji, Litwy oraz Rumunii. W sumie w spotkaniu udział wzięły delegacje zagraniczne z 20 krajów. Kongres był również okazją do rozmów o współpracy międzynarodowej.

O randze imprezy może świadczyć liczba zgłoszeń. Na wydarzenie zarejestrowało się prawie 1200 uczestników.

W trakcie wydarzenia goście mogli wziąć udział w ok. 20 dyskusjach panelowych, wysłuchać kilkunastu prezentacji, case study czy przemówień z udziałem łącznie 150 panelistów i ekspertów.

Eksperci rozmawiali o bezpieczeństwie klientów bankowych

Podczas pierwszego dnia wydarzenie zdominowały dyskusje na temat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i jej priorytetów, przyszłości polskiego i europejskiego rynku kapitałowego, z perspektywy postulatu budowy Unii Rynków Kapitałowych, roli cyfrowych aktywów w rozwoju nowych produktów finansowych, innowacji w finansach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dyskutowano również o bezpieczeństwie, w tym ochronie klientów bankowych przed oszustwami.

Drugi dzień wydarzenia był poświęcony przede wszystkim prezentacjom polskich i zagranicznych ekspertów, które dotyczyły sukcesów odnoszonych w ramach sektora finansowego nie tylko na polskim, lecz także na zagranicznych rynkach. Mowa była o Programie Polska Bezgotówkowa, który odniósł sukces w naszym kraju. Skorzystało z niego ok. 450 tys. podmiotów gospodarczych, u których zainstalowano ponad 600 tys. terminali płatniczych, w tym ponad 5 tys. terminali w telefonie. Uczestnicy kongresu mogli też posłuchać o możliwościach ekspansji zagranicznej dla polskich firm finansowych, ale też dowiedzieć się o osiągnięciach w dziedzinie finansów zanotowanych na innych rynkach. Była bowiem mowa o sektorze fintech na Litwie, o tym jak technologia finansowa rozwija się na małych rynkach, takich ja Gruzja, czy też jak wygląda ekosystem w tym obszarze w Azerbejdżanie.

Konferencja była nie tylko forum do prowadzenia dialogu z przedstawicielami instytucji publicznych, ale stworzyła również okazję do nawiązania kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami, budowania partnerstw oraz tworzenia nowej wartości na rynku finansowym.

Jak edukować Polaków w obszarze finansów?

Podczas wydarzenia zorganizowano również dwa okrągłe stoły. Pierwszy dotyczył wyzwań i możliwości współpracy w zakresie dostosowania programów edukacyjnych do zmieniających się potrzeb branży finansowej i fintech. W jego ramach została zainicjowana platforma Dialogu Edukacyjnego, która ma być miejscem do dzielenia się pomysłami i najlepszymi praktykami w zakresie edukacji finansowej, w celu rozwoju innowacyjnych podejść do nauczania. W spotkaniu wzięło udział w sumie 30 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz uczelni, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych czy Politechnika Warszawska.

Drugi okrągły stół był poświęcony rozmowom na temat projektu DEUSS. Udział w nim wzięło podobnie ok. 30 osób, wśród których byli przedstawiciele resortu spraw zagranicznych, finansów, polskiego nadzoru finansowego, instytucji finansowych, kancelarii prawnych czy PAIH .

W ramach Warsaw Finance Week odbyło się też kilkanaście imprez towarzyszących, w tym międzynarodowe śniadania biznesowe, spotkanie zorganizowane przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą Antal na temat potencjału fintechowego stolicy.

Fight FinCrime 2024 to inna ważna konferencja zorganizowana w ramach Warsaw Finance Week, która skupia się na problematyce walki z przestępczością finansową. W wydarzeniu, streamowanym dla publiczności z całego świata, uczestniczyło prawie 700 osób. Jego celem było połączenie specjalistów do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej, aby mogli budować sieci i synergię dla wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami. W tym roku nacisk został położony na unijne pakiety przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji i dalszego postępu działań dotyczących tego procederu.

PAO