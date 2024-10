Konferencja Future of Finance to kolejna edycja wydarzenia skierowana do wszystkich tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć kierunki zmian i przyszłość roli finansów w prowadzeniu przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2024 r. w formule stacjonarnej w Warszawie.

Konferencja Future of Finance to kolejna edycja wydarzenia skierowana do wszystkich tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć kierunki zmian i przyszłość roli finansów w prowadzeniu przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada 2024 r. w formule stacjonarnej w Warszawie. W tegorocznej konferencji skupimy się na roli finansów w podejmowaniu decyzji w firmach, eksperci wskażą aktualne oczekiwania oraz skuteczne praktyki w zakresie planowania, prognozowania oraz monitorowania biznesu. W dyskusjach panelowych zastanowimy się z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy w kontekście funkcjonowania finansów i oceny ich użyteczności. Poznamy najlepsze przykłady i know-how odnośnie finansowania transformacji ESG oraz skutecznego realizowania wieloaspektowych celów zrównoważonego rozwoju. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści Deloitte m.in. z obszarów finansowych, podatkowych oraz technologicznych, a także eksperci zewnętrzni, którzy wezmą udział w dyskusji. Konferencja będzie okazją do zdobycia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Weź udział w wydarzeniu Deloitte Agenda: 10:00 – 10:20 – Rejestracja & Przerwa kawowa 10:20 – 10:30 – Przywitanie gości, prezentacja agendy spotkania 10:30 – 11:00 – Speech – Gość specjalny - TBC 11:00 - 12:00 –PANEL: Finanse partnerem dla biznesu Rola finansów w podejmowaniu decyzji - oczekiwania a praktyka w zakresie planowania, prognozowania oraz monitorowania biznesu

Poziom zintegrowania finansów dotyczących poszczególnych obszarów działalności

Narzędzia dostępne na rynku - praktyczne zastosowania oraz wady i zalety

Obecne w praktyce modele operacyjne funkcjonowania finansów oraz ocena ich użyteczności

Strategiczne spojrzenie na zarządzanie podatkami 12:00 - 12:30 – 30 min przerwa 12:30 - 13:20 – PANEL: Finansowanie transformacji ESG - najlepsze przykłady i know-how na rynku Sustainable finance - wskaźniki dekarbonizacyjne jako kowenanty niezbędne do uzyskania zewnętrznego finansowania dla firm

Zbieranie danych niefinansowych i weryfikacja wskaźników

Jak skutecznie realizować wieloaspektowe cele zrównoważonego rozwoju

Greenwashing – nadchodzące wyzwania dla rynku 13:20 – 14:00 –Rozmowy kuluarowe /> /> Szczegóły Konferencji dostępne na stronie: https://www.deloitte.com/pl/pl/events/future-of-finance-deloitte-2024.html