W dniach 2-3 października w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji Europejskiego Kongresu Finansowego - Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje, Ryzyko. Konferencja gromadzi przedstawicieli władz zakładów ubezpieczeń, pośredników, instytucji regulacyjno-nadzorczych, a także dostawców rozwiązań technologicznych dla zakładów ubezpieczeń, ekspertów z firm doradczych i prawnych oraz środowiska naukowego i mediów. Jest to inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego podjęta we współpracy z Deloitte. Partnerem Strategicznym konferencji jest PZU.

W obliczu trwającej wciąż powodzi ewidentna staje się rola ubezpieczeń dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarki w sytuacji katastrof naturalnych. Znajdzie się ona w centrum dyskusji podczas tegorocznej konferencji EKF Ubezpieczenia. Dyskutanci zmierzą się z pytaniem w jaki sposób ubezpieczyciele mogą odpowiedzieć na wyzwania niesione przez katastrofy naturalne wywołane zmianami klimatycznymi, a także wyzwania związane ze zmianami demograficznymi czy transformacją energetyczną. „Jak powinni działać, by wspierać jednocześnie państwo i społeczeństwo w rozwiązywaniu kluczowych problemów? Reasekuracja staje się kluczowym narzędziem, które pozwala firmom ubezpieczeniowym zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczyć swoją wypłacalność na wypadek dużych katastrof naturalnych lub nieprzewidzianych wzrostów liczby roszczeń.” - powiedział prof. Leszek Pawłowicz, inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Konferencję otworzy wystąpienie Krystiana Wierciocha, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Następnie wykład inauguracyjny wygłosi Kai-Uwe Schanz, Head of Research & Foresight, Deputy Managing Director, the Geneva Association, największego globalnego think tanku ubezpieczeniowego, zrzeszającego około 80 prezesów wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie. Dr Schanz jest również dyrektorem wykonawczym Global Reinsurance Forum, grupy wsparcia 13 prezesów firm reasekuracyjnych reprezentujących dwie trzecie globalnego rynku reasekuracji. W trakcie fireside chat poruszy temat roli ubezpieczeń w rozdrobnionym świecie, w tym implikacje dla ubezpieczycieli wynikające z geoekonomicznej fragmentacji i możliwych odpowiedzi strategicznych.

W debacie otwarcia o perspektywach dla rynku ubezpieczeń rozmawiać będą Jurand Drop, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. Ilona Kwiecień, Kierownik

Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Artur Olech, Prezes Zarządu PZU S.A., którzy omówią kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi rynek.

Rada Programowa EKF Ubezpieczenia pod przewodnictwem Marcina Warszewskiego, Lidera FSI Insurance, Deloitte oraz Artura Olecha, Prezesa Zarządu PZU zaplanowała 5 wystąpień gości z Polski i zagranicy, 3 rozmowy typu fireside chat, prezentacje raportów oraz 12 debat panelowych:

Zarządzanie ryzykiem i innowacje produktowe

▪ Zarządzanie szkodami w ubezpieczeniach

▪ Inteligentna automatyzacja - jak technologia zmienia operacje?

▪ Ubezpieczenia zdrowotne: quo vadis?

▪ Rynek a regulacje

▪ Kierunki i perspektywy rozwoju dystrybucji

▪ Rozwój wysokotechnologicznych i omnikanałowych modeli dystrybucyjnych

▪ Kierunki i perspektywy rozwoju rynku agencyjnego

▪ Gen Z - potrzeby, preferencje, oczekiwania

▪ Interes klienta z punktu widzenia różnych uczestników – standaryzować produkty czy nie?

▪ Jak zwiększyć atrakcyjność sektora jako pracodawcy?

▪ Jak lepiej modelować ryzyko powodzi?

Drugiego dnia zwieńczeniem obrad konferencji będzie Debata Prezesów Zakładów Ubezpieczeń. Będzie to wyjątkowa okazja do wysłuchania liderów branży w debacie pt. „Czy jest klimat na zmianę ubezpieczeń?”. Prezesi dyskutować będą o tym jak zmniejszyć lukę ubezpieczeniową, jak zwiększyć dostępność ubezpieczeń, czy państwo powinno subsydiować wybrane ubezpieczenia, czy trzeba wprowadzić kolejne ubezpieczenia obowiązkowe, a także o kierunkach i tempie dalszej konsolidacji w sektorze i elementach, które na nie wpływają, o pogłębiającym się długu zdrowotnym, jakie przepisy pozwoliłyby na szybsze wdrażanie innowacji, jak zwiększyć atrakcyjność pracy w sektorze, o roli agentów w cyfrowym świecie i innych wyzwaniach.

Sesje plenarne będą się odbywać w Sali Notowań, a równoległe w Sali Notowań i Sali 2003.

Więcej informacji o programie na stronie - https://www.efcongress.com/usir/program-ekf-ubezpieczenia-2024/