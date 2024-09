Największa konferencja nowej mobilności w regionie CEE rozpocznie się 24 września w EXPO Łódź. Jubileuszowa, piąta edycja Kongresu Nowej Mobilności obejmie rozbudowany program oraz EXPO zrównoważonego transportu w regionie Środkowo-Wschodniej Europy.

Na 15 tysiącach metrów kwadratowych swoje rozwiązania zaprezentuje 150 partnerów i wystawców. Premierowo zaprezentowane zostaną samochody elektryczne (Ford Capri, Kia EV3, Cupra Tavascan, Mercedes-Benz eActros 600, MAN eTGX, Mercedes-Benz G580 EQ, Volkswagen ID.Buzz LWB, Tesla Cybertruck) czy ultra mocne ładowarki od Ekoenergetyki.

KNM 2024 będzie trwał 3 dni. Uczestnictwo w KNM potwierdziło 400 prelegentów z całego świata, którzy omówią ponad 160 kluczowych zagadnień związanych z rozwojem nowej mobilności.

Kongres Nowej Mobilności 2024, który odbędzie się w dniach 24-26 września w Expo Łódź, to wydarzenie skupiające polskich i międzynarodowych interesariuszy sektora zeroemisyjnego transportu oraz nowej mobilności. W ramach Kongresu, ponad 400 prelegentów na 5 scenach weźmie udział w debatach, warsztatach i wystąpieniach merytorycznych, omawiając kluczowe tematy, wyzwania i trendy związane z rozwojem nowej mobilności. Równolegle do konferencji, w EXPO Łódź odbędą się największe targi zrównoważonego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej, na których 150 partnerów i wystawców zaprezentuje swoje produkty i najnowsze rozwiązania z sektora e-mobility.

Merytoryka jest najważniejsza

Program tegorocznego Kongresu został znacząco rozbudowany względem lat poprzednich. W trakcie trzech dni w ponad 160 prelekcjach, debatach, warsztatach czy okrągłych stołach weźmie udział ponad 400 mówców. Będą oni dyskutować m.in. o rozwoju infrastruktury dla pojazdów zeroemisyjnych (stacji ładowania i tankowania wodoru), transformacji energetycznej, przyszłości transportu i jego dekarbonizacji, wpływu sektora nowej mobilności na gospodarkę Polski i Europy, jak też potrzeb rozwoju miast pod kątem zrównoważonego transportu. Nie zabraknie też tematów poświęconych rozwiązaniom z zakresu R&D, techniki czy badaniom naukowym nad nowymi technologiami.

– Rozwój sektora transportu wymaga zaangażowania wszystkich kluczowych interesariuszy. Dlatego udział w Kongresie Nowej Mobilności 2024 potwierdzili przedstawiciele administracji centralnej, wśród których wymienić można m.in. Dariusza Wieczorka – Ministra Nauki, Miłosza Motykę –Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,Stanisława Bukowca – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Szymona Bylińskiego – Dyrektora Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Na KNM 2024 obecnie będą również przedstawiciele międzynarodowej legislacji, reprezentowani m.in. przez Eddiego Liegeoisa z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej, Annę Ptaszyńską –Zastępcę kierownika działu, Komisja Europejska, DG MOVE. Udział w konferencji zadeklarowali również liczni prezydenci miast, w tym Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu GZM. Nie zabraknie również przedstawicieli branży i instytucji aktywnych w obszarze nowej mobilności, w tym m.in. Przemysława Rajewskiego – CEO Daimler Truck Polska, Attila Szabo – Managing Director Ford Polska, Bartosza Kubika – Założyciela i CEO Ekoenergetyki, Christiana Hahna – CEO Hubject, Marka Samborskiego – CEO Garo Polska, Roberta Chryc-Gawrychowskiego – CEO Northvolt Polska, Dr Anity Sengupta – Hydroplane, Gila Peñalosa – Cities for Everyone, Michała Kurtyki – Prezydenta COP24, Chrisa Bruntletta – Dutch Cycling Embassy, Petry Jens – Vienna Walking Commisioner, Lucie Mattera – ChargeUp Europe czy Ines Rocha – IFC World Bank Group.To tylko wybrani interesariusze, którzy wezmą udział Kongresie – zaznacza Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSNM.

Wśród zaproszonych gości nie zabraknie również innych przedstawicieli instytucji unijnych, administracji rządowej i samorządowej, placówek dyplomatycznych, prezydentów miast, samorządowców, a także ekspertów, liderów, naukowców, praktyków rynku i przedstawicieli trzeciego sektora. Cała lista mówców i uczestników Kongresu Nowej Mobilności 2024 została wymieniona w programie KNM 2024 (https://kongresnowejmobilnosci.pl/program/).

Premiery pojazdów elektrycznych i rozwiązań z obszaru infrastruktury ładowania

Uzupełnieniem Kongresu będą największe w regionie CEE targi EXPO. Dzięki zaangażowaniu 150 partnerów i wystawców zgromadzeni będą mogli zapoznać się nowościami premierami oraz technologicznymi ciekawostkami ze świata zrównoważonego transportu.

Pierwszy dzień wydarzenia będzie również obfitować w prezentacje nowoczesnych pojazdów osobowych i ciężkich. Podczas Kongresu zostanie zaprezentowany całkowicie elektryczny Ford Capri, Kia EV3, Cupra Tavascan oraz zeroemisyjne ciągniki siodłowe ( w tym Mercedes-Benz eActros 600, który otrzymał tytuł „International Truck of the Year 2025”, jak też MAN eTGX). Na EXPO zobaczyć będzie można premierowo Mercedesa G580 EQ oraz Mercedesa EQV, Audi Q6 e-tron, Volkswagena ID.Buzza LWB czy Teslę Cybertruck, którą dostarczy EV Repair Garage.

W drugim dniu KNM, czyli 25 września, zaprezentowana zostanie najnowsza stacja ładowania firmy Ekoenergetyka, przeznaczona do elektrycznych pojazdów ciężkich. Urządzenie SAT1500 MCS jest zgodne ze standardem złącza Megawatt Charging System i oferuje do 1440 kW mocy ładowania.

Ponadto, podczas Kongresu Nowej Mobilności przedstawione zostaną liczne raporty merytoryczne. W tym opracowanie PwC i PSNM dotyczące rozwoju polskich miast, raport przygotowany przez PSNM we współpracy z Volvo Cars Poland poruszający zagadnienia rozbudowy infrasrtruktury ładowania w samorządach czy też raport od Volkswagen Financial Services i PSNM, przedstawiający obecny i przyszły stan rozwoju elektromobilności. Nie zabraknie też prelekcji z udziałem przedstawicieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas której przedstawione zostaną założenia rozwoju zrównoważonego transportu w najbliższych latach.

- Jesteśmy największą metropolią w tej części Europy, swego rodzaju miastem miast, które posiada największy system transportu publicznego w Polsce. Metropolia to rozwiązanie, które sieciuje to, co nie powinno mieć granic i jednocześnie pozwala zachowywać swoją lokalną tożsamość. Idealną do tego przestrzenią jest transport i mobilność miejska, a więc obszar, w którym mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – komentuje Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ostatni dzień Kongresu Nowej Mobilności, czyli 26 września, przyniesie kolejne interesujące wydarzenia, w szczególności Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne Nowej Mobilności. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane i omówione najważniejsze trendy rozwojowe i technologiczne kształtujące sektor zrównoważonego transportu, w tym m.in. napędy przyszłości, systemy magazynowania energii, technologie jazdy autonomicznej, czy rozwiązania z obszaru elektromobilności i energetyki. W Sympozjum wezmą udział inżynierowie i eksperci R&D z całego świata, przedstawiciele kadry akademickiej, jak również liderzy rynku zrównoważonego transportu w

Europie. Wydarzenie obejmie 4 sceny merytoryczne i sale warsztatowe oraz 35 godzin wykładów, prelekcji i warsztatów. Sympozjum zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto ważnym wydarzeniem będzie „Passing the Baton to…KNM 2025”, na którym zostaną ujawnione plany dotyczące przyszłych edycji Kongresu Nowej Mobilności.