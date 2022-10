Katowice, 7.09.2022 r. – Ruszyła rejestracja uczestników na kolejne już Forum Rynku Spożywczego i Handlu, czyli największą konferencję poświęconą sektorowi spożywczemu, handlowemu i HoReCa w Polsce. Prelegenci rozmawiać będą między innymi o tym, jak branża powinna zareagować na zmienną rzeczywistość, w tym inflację i wzrost cen, o ekoprodukcji i gospodarce cyrkularnej, rosnącym znaczeniu produkcji roślinnej żywności oraz o tym, co czeka branżę HoReCa.

Reklama

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to wydarzenie z udziałem najważniejszych producentów, dostawców i liderów rynku handlowego, a także przedstawicieli rządu i organizacji branżowych. Odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2022 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Głównym hasłem tegorocznej edycji forum jest Think Agile, które mieści w sobie setki elastycznych działań podejmowanych przez polskie firmy każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie i skutecznie oraz właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

– Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego, handlowego i HoReCa. 16 inspirujących sesji tematycznych z udziałem ponad setki wyjątkowych prelegentów to prawdziwa kopalnia inspiracji, konstruktywnych wniosków oraz diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które z pewnością wniesie wiele inspiracji i wiedzy do prowadzonych biznesów – mówi Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP.

Reklama

Jakich paneli tematycznych można się spodziewać? Uczestnicy forum pochylą się na pewno nad gorącymi tematami gospodarczymi, czyli inflacją i wzrostami cen. Wspólnie zastanowią się nad tym, jakie trendy cyrkularne obowiązują obecnie. Dowiedzą się, jaka jest rola nowych technologii i sztucznej inteligencji w służbie ekogospodarki oraz poznają zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji. Poruszony zostanie również temat projektowania opakowań, które pozostają neutralne dla środowiska.

Istotnym tematem zaplanowanych sesji będą wszelkie nowinki związane z sektorem e-commerce i retailtech. Czy faktycznie zakupami rządzą już tylko algorytmy i Internet Rzeczy? Omówiona zostanie ponadto polska scena start-upowa oraz najlepsze wdrożone rozwiązania dla klientów kupujących stacjonarnie i wirtualnie.

Reklama

W centrum zainteresowania pozostaną wszelkie elastyczne strategie, które pozwalają przetrwać i utrzymać biznes niezależnie od kryzysów oraz nieprzewidzianych okoliczności – przed polską gospodarką, w tym branżą handlową, spożywczą i HoReCa, wiele wyzwań związanych z prowadzeniem firm, zarządzaniem zespołami i budowaniem relacji z partnerami oraz klientami.

Podczas forum osobne miejsce zarezerwowano dla rynku żywności roślinnej. Ze względu na to, że coraz większa liczba Polaków ogranicza lub zupełnie rezygnuje ze spożycia mięsa, popularność produktów typu wege stale wzrasta. W tej sytuacji warto więc znać potrzeby konsumentów, być świadomym potencjału, który drzemie w tym sektorze oraz znać ewentualne kierunki jego rozwoju. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się ponadto, jak znane sieci handlowe prowadzą politykę produktów bezmięsnych, a co za tym idzie – poznają dobre praktyki, które będą mogli zastosować w swoim biznesie.

Goście wydarzenia przedstawią również innowacyjne pomysły na promocję marek i budowę atrakcyjnych z perspektywy biznesu nawyków konsumenckich. A skoro o konsumentach mowa – podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu cykl rozmów zostanie poświęcony właśnie konsumenckiemu motto, czyli: „Tanio, online i blisko”. Goście odpowiedzą na pytania, gdzie i w jaki sposób chce kupować klient, jak obecnie kształtuje się demokratyzacja konsumpcji, jak daleko można spersonalizować ofertę i jak budować zakupową lojalność klientów.

Osoby związane z branżą HoReCa podczas tegorocznego forum znajdą dla siebie wiele tematów i dyskusji: wyzwania stojące przed branżą, rynek pracy, inflacja i idąca za nią drożyzna, wzrost cen surowców. Poruszony zostanie także wątek branży HoReCa w dobie postępującej technologii – czy już wkrótce kelnerów zastąpią aplikacje i serwujące posiłki roboty? Odpowiedzi na te i wiele innych interesujących pytań uczestnicy uzyskają już w pierwszym tygodniu listopada.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

7-8 listopada 2022 r.

Warszawa, hotel Sheraton Grand Warsaw

Pełna agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu dostępna tutaj: https://www.frsih.pl/2022/pl/sesje/

Rejestracja na wydarzenie:

https://www.frsih.pl/2022/pl/rejestracja,322.html

____________________________________________

Informacje o Grupie PTWP

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: WNP.PL, PropertyNews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, PortalSamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł.

Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r.

Zapraszamy do odwiedzenia: www.ptwp.pl

Dodatkowe informacje:

Joanna Durkalec, Imago Public Relations | T. 32 608 29 85 | M. 603 712 201 E. j.durkalec@imagopr.pl