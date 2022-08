Nie ma podziału na człowieka i przyrodę, ludzie są i zawsze byli częścią przyrody – takie słowa padły podczas czwartego dnia festiwalu. Tym razem eksperci rozmawiali o przyszłości gatunków żyjących na Ziemi. Najważniejszym pytaniem było to, czy możemy powstrzymać masowe wymieranie gatunków? I jak tego dokonać?

Reklama

Festiwal rozpoczęliśmy odwiedzinami wyjątkowych gości! Na stoisku partnera, BNP Paribas, przez całe popołudnie spędzały czas z uczestnikami psy z krakowskiego schroniska. Widzowie mogli zapoznać się ze zwierzętami, zabrać pupili na spacer lub po prostu spędzić z nimi czas. Przy okazji przypominamy, że podczas trwania całego festiwalu, w różnych częściach miasteczka czekają miski z wodą dla zwierzaków oraz sporo zaciemnionych zakątków.

Reklama

Gwiazdą wieczoru był film Animal. Obraz w reżyserii Cyrila Diona nominowany do francuskich Cezarów zgromadził wielu widzów przed ekran. To opowieść o dziewczynce i chłopaku, którzy wyruszają w podróż po świecie, by osobiście porozmawiać z naukowcami, aktywistami i politykami o aktualnym stanie naszego środowiska. Jednocześnie wyciągając wiele wniosków z tej ciekawej lekcji.

Z kolei w Kinie Kameralnym ONZ miejsce miały warsztaty z Dobromirem Ciasiem, założycielem spółki Edge NPD. Rozmowy dotyczyły cyberbezpieczeństwa i dezinformacji w internecie. Podczas warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in. jak funkcjonuje mechanizm dezinformacji w mediach oraz kto napędza boty, trolle w mediach społecznościowych oraz jak odróżnić fake news od zweryfikowanych faktów.

Panel dyskusyjny dnia nosił tytuł „Szóste masowe wymieranie gatunków”. I o tym też dywagowali nasi goście. Tomasz Rożek, założyciel vloga Nauka To Lubię, stwierdził, że zmiana stylu życia to obecnie nie wybór, ale konieczność: „Planeta poradzi sobie bez nas, ale my bez niej – nie”. Robert Gwiazda z Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę, że pięć poprzednich masowych wymierań gatunków odbywało się naturalnie. Szóste, którymi jesteśmy teraz świadkami, ma pochodzenie antropogeniczne: „W ciągu najbliższych 10 lat może wyginąć kilkadziesiąt tysięcy gatunków. Z każdym jednym wymarłym gatunkiem jesteśmy bliżej wymarcia człowieka”.

Michał Pałasz z Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszył kwestię tego, że wiele gatunków nie może się rozmnażać, ponieważ brak im odpowiednich warunków, takich jak m.in odpowiednia temperatura powietrza. Ostatnim gościem był Michał Sutyniec, pszczelarz, który zwrócił uwagę na to, jak zmiany klimatu oddziałują na pszczoły: „Praca pszczół w Polsce jest wyceniana na około 2 biliony złotych. Przez aktualne zmiany klimatu i ekstremalnie wysokie temperatury dokarmianie pszczół wodą z cukrem jest normalnością, Niestety niektóre kwiaty wyrastają o wiele wcześniej, podczas gdy pszczoły dopiero przygotowują się do pracy”. Poruszony został też ostatni trend stawiania uli w miastach. Potrzebujemy więcej łąk kwiatowych, ponieważ bez pylących roślin, nie będzie miało to niemal żadnych efektów”.

Czwartego dnia festiwalu nagrodę Green Hero od zarządu Green Film Festival i United Nations Global Compact Network Poland otrzymał Tomasz Rożek za wkładanie serca, jak i całego życia w edukowanie ludzi i ratowania Ziemi. Przypominamy tym samym nasze festiwalowe hasło – Nie mamy planety B i zapraszamy na kolejny dzień!

Zdjęcia do pobrania: https://tiny.pl/wxdtp

Program festiwalu: https://www.greenfestival.pl/program-festiwalu/

Seanse online: www.vod.greenfestival.pl

Kronika festiwalowa: https://www.youtube.com/channel/UCFZ_roYRV4MLzeu6KvwjZcw/videos