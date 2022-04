to kontynuacja projektu zainaugurowanego przed rokiem w formie ZEGARA KLIMATYCZNEGO wskazującego czas, jaki pozostał do tego, aby wyzerować nasze emisje CO2. W tym roku zwracamy uwagę na drugi istotny problem dla naszej cywilizacji, jakim jest wymieranie gatunków. Licznik pokazuje tempo wymierania i liczbę gatunków na Ziemi oraz liczbę dzikich zwierząt na Ziemi na przestrzeni ostatnich 50 lat. Projekt ten ma na celu edukację, ale też i działanie – na stronie www.zegarklimatyczny.pl pokazane są przyczyny takiego stanu i działania, jakie są możliwe do podjęcia, aby spowolnić ten proces.