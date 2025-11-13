Debaty i rozmowy

W trakcie dwóch dni na uczestników czeka kilkadziesiąt wystąpień, debat i rozmów z ekspertami rynku finansowego, przedstawicielami instytucji publicznych i praktykami inwestowania. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Marcin Iwuć, Tomasz Jaroszek, prof. Katarzyna Sekścińska, Artur Wiśniewski, dr Kamil Gemra, Paweł Majtkowski oraz wielu innych znanych specjalistów i popularyzatorów wiedzy o finansach.

ForFin to wyjątkowe połączenie edukacji, inspiracji i praktyki. W przestrzeniach PGE Narodowego uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień z różnych obszarów rynku kapitałowego, poznać aktualne trendy inwestycyjne, a także odwiedzić stoiska kilkudziesięciu firm, domów maklerskich, banków, funduszy, mediów i inicjatyw edukacyjnych. Forum to także okazja do bezpośrednich rozmów z ekspertami, nawiązania nowych kontaktów i znalezienia pomysłów na rozwój własnych finansów i biznesu.

Piątek, 21 listopada, będzie szczególnie ważnym dniem wydarzenia. O 10:30 odbędzie się ogłoszenie wyników 23 edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, które co roku pozwala lepiej zrozumieć nastroje, doświadczenia i preferencje polskich inwestorów indywidualnych. To najstarsze i najpełniejsze tego typu badanie w kraju, prowadzone przez SII od blisko dwóch dekad.

Wręczenie nagród

Tego samego dnia wieczorem nastąpi wręczenie Herosów Rynku Kapitałowego. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy, statuetki zostaną wręczone właśnie podczas ForFin. W głosowaniu inwestorzy indywidualni wybierają laureatów w takich kategoriach jak najlepsza komunikacja spółki z inwestorami, najlepsza spółka dywidendowa, inicjatywa edukacyjna, produkt inwestycyjny oraz popularyzator idei długoterminowego inwestowania.

Tegoroczny ForFin zapowiada się więc nie tylko jako przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także święto inwestorów i wszystkich osób, które myślą o swojej finansowej przyszłości. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny – wystarczy zarejestrować się przez stronę www.forfin.pl.