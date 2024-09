Główne banki centralne mniej martwią się o inflację, bardziej o koniunkturę.

Rozpoczynający się tydzień będzie stał pod znakiem posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ma ona – takie jest oczekiwanie rynku – dokonać obniżki stóp procentowych, pierwszej od ratunkowych cięć z początków pandemii koronawirusa. Obecnie główna stopa banku centralnego USA jest utrzymywana w przedziale 5,25–5,5 proc. Analitycy i inwestorzy są przekonani, że spadnie co najmniej o 0,25 pkt proc., ale niektórzy nie wykluczają, że może to być nawet 0,5 pkt proc.

„Oprócz decyzji rynki będą analizować odświeżony zestaw prognoz ekonomicznych Fed i oczekiwania członków Fed dotyczących przyszłych stóp procentowych. Rynek wycenia obecnie obniżki stóp Fed w sumie o 1–1,25 pkt proc. do końca br. i 1,25–1,5 pkt proc. w 2025 r.” – napisali w piątkowym komentarzu ekonomiści Santander Bank Polska.

Dwa cele banku centralnego

Bank centralny USA ma dwa cele: inflację jak najbliżej 2 proc. i pełne zatrudnienie. Tempo wzrostu cen obniżyło się w sierpniu do 2,5 proc. To najmniej od lutego 2021 r. Stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 4,2 proc., minimalnie mniej niż w poprzednim okresie, ale od ponad roku bezrobocie w Ameryce stopniowo idzie w górę.

Ceny i praca, które składają się na siłę nabywczą obywateli, są istotne m.in. w kontekście zaplanowanych na początek listopada wyborów prezydenckich w USA.

Amerykanie zwlekali dłużej z obniżkami stóp niż Europejski Bank Centralny. EBC łagodzenie polityki pieniężnej rozpoczął już w czerwcu. W minionym tygodniu dokonał drugiej obniżki stóp. Prognozy banku wskazują, że cel inflacyjny, który również wynosi 2 proc., zostanie osiągnięty pod koniec 2025 r. Równocześnie obniżono przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego. W tym roku w całej strefie euro ma wynieść 0,8 proc., a w kolejnych dwóch przyspieszyć do 1,3 proc. i 1,5 proc.

– Będziemy decydować spotkanie po spotkaniu. Nie daję żadnych zobowiązań co do tej konkretnej daty. A nasza ścieżka stóp nie jest z góry ustalona – zapewniała na konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów Christine Lagarde, szefowa EBC. Mimo to kolejna obniżka oprocentowania w strefie euro jest możliwa już za miesiąc.

Obniżka stóp procentowych w Polsce

W Polsce perspektywa powrotu do cięć stóp po dwóch obniżkach z września i października ub.r. to najwcześniej pierwsza połowa przyszłego roku. Rada Polityki Pieniężnej potrzebuje potwierdzenia, że inflacja jest pod kontrolą i zmierza w kierunku celu, który wynosi 2,5 proc. (z możliwością odchyleń o 1 pkt proc.).

– Wprawdzie w lipcu inflacja wynosiła 4,2 proc., niemniej ten przejściowy stan rzeczy był przewidziany przez NBP. Dzięki kontynuowanym staraniom banku centralnego poziom inflacji zostanie sprowadzony do celu inflacyjnego – zapewniał w ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński.

W piątek Główny Urząd Statystyczny potwierdził wstępne szacunki inflacji w sierpniu na poziomie 4,3 proc. (wobec 4,2 proc. w lipcu) przy wzroście cen towarów w skali roku o 3,6 proc. i podwyżkach cen usług wynoszących średnio 6,2 proc. ©℗