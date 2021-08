Po uwzględnieniu rabatów – których wysokość różni się w zależności od mediów i pozycji reklamodawców – w biurach reklamy pozostaje mniej niż połowa tych kwot. Nie zmienia to jednak dynamiki wydatków. Jak mówią przedstawiciele firm z branży handlowej, tak znaczny wzrost nakładów to efekt sytuacji, w jakiej znalazł się ten sektor podczas pandemii. Wprowadzane przez rząd ograniczenia spowodowały zamknięcie centrów handlowych, przez co jedynym dostępnym kanałem sprzedaży stał się internet, a nie wszyscy klienci korzystali wcześniej z takiej formy zakupów. Firmy handlowe musiały więc komunikować, gdzie można je znaleźć w sieci i zachęcić do kupowania online.