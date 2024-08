Już w I kw. wzrost cen mieszkań na rynku pierwotnym w największych miastach Polski był najwyższy od 2007 r. i wyniósł 19 proc. W II kw. (marzec–maj) dynamika okazała się jeszcze wyższa – wzrost nieznacznie przekroczył 20 proc.

Galopada cen mieszkań…

W Krakowie ceny w ciągu 12 miesięcy zwiększyły się niemal o jedną trzecią. Średnia cena w siedmiu największych miastach zbliżyła się do 14 tys. zł/mkw. W Warszawie przeciętnie było to już ponad 16 tys. zł, w Krakowie prawie 15,3 tys. zł. Na rynku wtórnym też nastąpiło przyspieszenie: 18-proc. wzrost średniej ceny transakcyjnej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. to najwięcej od I kw. 2008 r. Przeciętna cena używanego lokalu w Warszawie wynosiła 15,1 tys. zł/mkw., w Krakowie: 14,6 tys. zł (wzrost o 30 proc.). ©Ⓟ

…i dochodów Polaków

Realne dochody gospodarstw domowych były w I kw. o 10 proc. wyższe niż w końcówce ub.r. To największa dynamika wśród krajów OECD, wynika z danych opublikowanych przez tę organizację. OECD przypisuje to „podwyżkom wynagrodzeń pracowników, świadczeń socjalnych innych niż świadczenia socjalne w naturze oraz dochodów z tytułu własności. Ten ostatni wzrósł w Polsce ponadtrzykrotnie od końca 2021 r., głównie ze względu na zwiększone dochody odsetkowe w związku z wyższymi stopami procentowymi”. W ujęciu rocznym, który pokazujemy na wykresie, również należymy do liderów, choć tu stawka jest bardziej wyrównana. Gdyby nie wzrost z początku tego roku, dochody do dyspozycji Polaków byłyby wciąż na poziomie sprzed pandemii, gdy na Węgrzech są prawie o jedną czwartą wyższe. ©Ⓟ

Dużo czy mało medali

Igrzyska w Paryżu polscy sportowcy skończyli z 10 krążkami, co jest najmniejszą liczbą od dwóch dekad. Dało to miejsce w piątej dziesiątce klasyfikacji medalowej. Rozczarowanie? Być może, choć warto mieć na uwadze, że pod względem liczby ludności mieścimy się też w piątej dziesiątce na świecie. Gdyby wziąć pod uwagę nie tylko kolor medali (od niego zależy miejsce w klasyfikacji), lecz ich liczbę, to nasi reprezentanci wypadli nawet nieco powyżej potencjału ludnościowego. Pod względem proporcji liczby medali zdobytych przez polskich sportowców do liczby medali ogółem ostatnie igrzyska wypadły prawie tak samo jak kilka poprzednich (z wyjątkiem tych z 2020 r.). Jednak do wyników z poprzedniego wieku trochę brakuje. Zwłaszcza że dyscyplin (a w związku z tym i medali do zdobycia) jest więcej niż przed kilkoma dekadami. ©Ⓟ