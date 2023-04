Każdy prokurator ma dziś średnio trzech nadzorców, każdy z nich może wydawać mu różne wytyczne i polecenia. A odpowiedzialność się rozmywa - mówi w rozmowie z DGP Mariusz Krasoń, prokurator Prokuratury regionalnej w Krakowie, był delegowany do Prokuratury rejonowej w Krakowie-Podgórzu i Prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Wiceprezes do spraw organizacyjnych stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”.

Z Mariuszem Krasoniem rozmawia Piotr Szymaniak Co z tą prokuraturą?