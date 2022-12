Jak każde wybitne dzieło sztuki także „Piknik pod Wiszącą Skałą” fascynuje wieloznacznością. Odczytywano go choćby jako opowieść o dojrzewaniu, inicjacji seksualnej i traumie wchodzenia w dorosłość. Inni interpretatorzy wskazywali na metaforyczne przesłanie postkolonialne filmu; można rozumieć go jako horror metafizyczny o zderzeniu dwóch skrajnie nieprzystających światów. Biali kolonizatorzy zawłaszczają przestrzeń kontynentu bez chęci uznania (a nawet - bez świadomości) jej symbolicznej przynależności do pierwotnych mieszkańców, jej antropologicznej głębi. Odpowiada im milcząca obecność starej cywilizacji - niesłychanie dyskretnej i niewyobrażalnie antycznej (liczącej dziesiątki tysięcy lat ciągłej historii). Owa milcząca obecność jest w filmie podkreślana pracą kamery: oko obiektywu, które spogląda na kicające po skałach dziewczęta, symuluje perspektywę aktywnego obserwatora. Efekt obcości podkreśla muzyka wyrwana żywcem z kompletnie odmiennego kontekstu kulturowego: rumuńskie melodie ludowe w wykonaniu Gheorghego Zamfira, wirtuoza gry na fletni Pana.