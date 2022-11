Z kolei Pauline Grosjean, Federico Masera oraz Hasin Yousaf (wszyscyzwiązani z australijskim Uniwersytetem Nowej Południowej Walii) ustalili, że dyskryminacja ze strony policji w stosunku do czarnych kierowców nasilała się po spotkaniach z Donaldem Trumpem w trakcie jego kampanii prezydenckiej w latach 2015–2016. Wykorzystując dane dotyczące prawie 12 mln grzywien, badacze pokazują, iż prawdopodobieństwo zatrzymania kierowcy rasy czarnej wzrastało o ok. 1 pkt proc. po wiecu z udziałem Trumpa, a efekt ten utrzymywał się przez ok. 30 dni – i dopiero potem stopniowo wygasał. Dodatkowo efekt ten był mocniejszy w przypadku policjantów mających uprzedzenia rasowe oraz w hrabstwach o silniejszych postawach rasistowskich, tych, które doświadczyły nienawiści rasowej w XIX i XX w., oraz w tych, które były bardziej zależne od niewolnictwa.