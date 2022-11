Nie było wielkiej czerwonej republikańskiej fali. Gdy zamykaliśmy numer, partia Donalda Trumpa była bliska odbicia Izby Reprezentantów, ale próba przejęcia kontroli nad Senatem wydawała się mało prawdopodobna. Jeśli demokraci ostatecznie wygrają w rywalizacji o fotele senatora z Nevady i Arizony, to spodziewana wyborcza dogrywka w Georgii nie będzie mieć większego znaczenia. Wtedy w najgorszym przypadku partia Joego Bidena utrzyma w izbie wyższej amerykańskiego parlamentu remis. A to oznacza, że będzie ją faktycznie wciąż kontrolować, bo decydujący głos będzie przy takim obrocie spraw należeć do wiceprezydent Kamali Harris.