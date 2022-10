Gdybyśmy spotkali się tu przed wyborami i gdybym powiedział, że czeka nas lockdown z powodu pandemii, powstanie mur na wschodniej granicy, Rosja zakręci kurek z gazem, będzie wojna w Ukrainie, a inflacja sięgnie kilkunastu procent, to brzmiałoby to nieprawdopodobnie. Jednak to wszystko się wydarzyło. Dlatego skalę wyzwań, która dziś jest przez nami, przed przedsiębiorcami, trudno jest opisać. Stąd też ostrożność, także wśród polityków , by mówić zdecydowanie o tym, co się wydarzy w 2023 r. Każdy dziś już zastrzega to, jak ciężko jest cokolwiek planować i dawać recepty.