- Dwie listy opozycji dadzą nam sukces, pięć list to wygrana PiS, a jedna wspólna lista to brak wyrazistości i tożsamości, co część partii może kosztować utratę milionów głosów - mówi w rozmowie z DGP Władysław Kosiniak-Kamysz lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawia Tomasz Żółciak Zna pan ten żart: „Kto wygra wybory ? Koalicjant PSL”? Czy w głosowaniu w 2023 r. też tak będzie?