William Brady, Julian Wills, John Jost, Joshua Tucker i Jay Van Bavel z Uniwersytetu Nowojorskiego wykazali, że użytkownicy mediów społecznościowych chętniej podają wiadomości nacechowane emocjonalnie. Po pierwsze, angażujemy się w komunikację w ramach grup, do których należymy, a te powstały na spoiwie wspólnych poglądów. Po drugie, choć docierają do nas informacje z zewnątrz, to platformy cyfrowe pokazują nam te treści, do których przypisał nas ich algorytm. Dimitar Nikolov, Diego Oliveira, Alessandro Flammini oraz Filippo Menczer z Uniwersytetu Indiany przyjrzeli się właśnie temu drugiemu mechanizmowi. Okazało się, że wyszukiwanie informacji w mediach społecznościowych daje dostęp do zdecydowanie mniej zróżnicowanej liczby źródeł niż użycie choćby wyszukiwarki internetowej. Zażegnać ten problem próbują takie start-upy jak AllSides, Polar News lub Ground News – obiecują dokonywać pomiaru stronniczości przeczytanych dotąd artykułów (np. AllSides robi to jeszcze „analogowo” – prosi wskazane osoby o ocenę materiału), na tej podstawie otwierając dostęp do zróżnicowanych źródeł.