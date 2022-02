Powiedzieli jedno, a zrobili drugie. No i Rosja została oszukana – to fragment wypowiedzi Władimira Putina z początku lutego. Dalej prezydent Rosji mówił m.in. o tym, że Moskwa dostała obietnicę, że „infrastruktura NATO nie zostanie przesunięta na wschód nawet o cal”, oraz dodał, że amerykański system obrony przeciwrakietowej może służyć również do strzelania pociskami ofensywnymi. Narracja rosyjskich polityków układa się w opowieść, że to Rosja jest zagrożona, że to Sojusz Północnoatlantycki jest agresorem, zaś obawy Zachodu wywołane potężnymi manewrami wojskowymi przy granicy z Ukrainą są śmieszne.