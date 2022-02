Tematem wiodącym była potencjalna agresja Rosji na Ukrainę. Już wcześniej Stoltenberg deklarował, że toczą się rozmowy o długofalowym wzmocnieniu naszego regionu. W ostatnim czasie Amerykanie podjęli decyzję o przysłaniu tylko do Polski prawie 5 tys. żołnierzy, dodatkowy tysiąc został przesunięty do Rumunii, swoją obecność wzmacniają m.in. Niemcy na Litwie w ramach tzw. wysuniętej obecności. Także Brytyjczycy zadeklarowali zwiększenie liczby swoich żołnierzy w Estonii i już przysłali ponad 300 kolejnych nad Bug, by wzmocnić polskie oddziały wzdłuż granicy.