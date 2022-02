Takie postrzeganie polityki zwiększania płacy minimalnej zyskało zwolenników po przyznaniu w 2021 r. ekonomicznego Nobla Davidowi Cardowi, który w jednym z badań (wspólnie z Alanem Kruegerem) zaobserwował, że po podwyższeniu płacy minimalnej w New Jersey na początku lat 90. liczba zatrudnionych w tamtejszych barach fast food się zwiększyła. Przykładem głosu w tej debacie toczącej się w Polsce jest publikacja Piotra Wójcika („W New Jersey i nad Wisłą”, Magazyn DGP z 15 października 2021 r.), który stwierdził, że „wzrost płacy minimalnej w Polsce stworzył per saldo więcej miejsc pracy, niż zjadł, co dla Davida Carda i Alana Kruegera nie byłoby zaskoczeniem”.