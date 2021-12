Świąteczny nastrój zakłóciła komórka. Dziwne. Przed laty ustawiłem specjalny dźwięk dla wspólnika, który, trzeba mu oddać sprawiedliwość, dzwonił tylko w ważnych sprawach. Niedawno wspólnik zmarł – w bardzo niedobrym momencie, jeżeli chcecie wiedzieć – i dźwięk też zamarł. Aż do teraz. Nie odebrałem, bo i od kogo. I za drugim razem też nie, z tego samego powodu. I nawet zdążyłem podzielić się sam ze sobą refleksją, że aby mieszkanie było naprawdę puste, nie powinno być w nim duchów, kiedy komórka przemówiła jego głosem: – Człowieku, mam dla ciebie ważną wiadomość. Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał.

– …który pokaże ci przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zaklinam cię, potraktuj to doświadczenie jak profesjonalista. Nie skończ źle…

Spróbowałem herbaty. Pojawił się Duch. Taki raczej większy niż mniejszy, raczej korpulentny niż chudy i raczej w satynowej piżamie i czapce z daszkiem. Zachowałem zimną krew: – Hola, czy nie powinieneś przyjść o północy? A w ogóle, to przyszłość, teraźniejszość i przyszłość nie mają swoich wyspecjalizowanych duch-pracowników?

Wszystko zawirowało, znikło i co tam jeszcze chcecie. Tak ma być, to tak było. Wyruszyliśmy.

– …bo też, jak uczył Jezus, dobry Czerwony, to martwy Czerwony, a wysokie podatki służą diabłu…

Rozległy się oklaski i śmiechy. Wzdłuż stołu siedziało kilkanaście osób; niektórzy pod muchą, niektórzy pod dobrą datą, ktoś w skórze harleyowca. Dwie efektowne dziewczyny dumnie prężyły napis na tiszercie: „Wyspy Dziewicze, Twój raj!”; to nie były wysepki. Koło mówcy siedziała para w strojach łowickich.

– Duchu… – zacząłem, ale on tylko wskazał mi miejsce koło 20-latka ubranego w trzyczęściowy garnitur. Zrobiłem krok w tamtą stronę. Spod ziemi wyrósł niskawy, chudziutki kelner, z nie całkiem jeszcze dojrzałymi bakami na dziecinnych policzkach. Szepnął wyraziście: – Wstęp za opłatą.

– W ten uroczysty wieczór jak zawsze mocno wierzymy, że moc państwa truchleje, a nieskończone są możliwości pracowitych i pomysłowych ludzi dobrej woli. Pozwólcie panie i panowie, że wzniosę toast starym, polskim węgrzynem świątecznym, który po zakończeniu wigilii będzie można nabyć w okazyjnej cenie, do czego serdecznie zapraszam. Niech żyje wolność! Niech żyją sprawni! Na zdrowie , prywatne!

– Kolego… To nie jest jakaś lewacka impreza – zamruczał i sięgając po widelec, musnął mi dłoń.

Z wielkiego przedpokoju, któremu lampki z dostojnej choinki zapewniały dyskotekowy nastrój, można było wejść albo do kuchni, albo do dwóch pokojów. W obu było gwarno i rojno.

Włączyłem się do śpiewu, dyskretnie zasiadając na wolnym miejscu. – Ale nie jest pan chyba migrantem z tych, co to wie pan… – zapytała mnie starsza pani. – Nie – szepnąłem. Na wszelki wypadek dodałem czystą polszczyzną „soczewica, koło, miele młyn”. Starsza pani błysnęła radośnie piwnymi oczami.