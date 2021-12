Co dalej? Dalej trzeba umieć iść naprzód. Brzmi banalnie? Może. Ale w praktyce ludzka natura oraz instynkt samozachowawczy każą nam okopywać się na zdobytych pozycjach. Robić to, co już umiemy. Do bycia liderem to niestety nie wystarczy – ten musi być otwarty na innowacje i ulepszanie. Czyli nie bać się zmiany. Trzeba też pamiętać o włączaniu zespołu w kluczowe decyzje. To tzw. mikromanagement, bo przekonanie, że nikt nie zrobi lepiej niż sam lider, jest passé. Zespół musi czuć, że coś od niego zależy. Ale projekt to nie tylko ci, co go tworzą – to również interesariusze. Ci, co mają interes w tym, by został on zrealizowany. Dobry lider nie zaniedbuje tej części roboty. W końcu powodzenie projektu nie zależy tylko od tego, czy będzie on obiektywnie dobrej jakości. O jego ocenie zdecydują właśnie interesariusze. Mało to perełek wylądowało w koszu z powodu braku zainteresowania decydentów? I odwrotnie – ile miernych przedsięwzięć zostało docenionych, choć ich wartość była słaba?