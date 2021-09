Spójrzmy na dwie minione dekady: nie był to dobry czas dla pracowników. Dotyczy to w zasadzie wszystkich krajów rozwiniętych. Jednocześnie nie był to czas ekonomicznej stagnacji. Bo PKB częściej rósł, niż się kurczył – i to także dotyczy większości krajów rozwiniętych. W efekcie powstała luka pomiędzy wzrostem płac realnych a wzrostem produktywności. Ten pierwszy nie nadążał za tym drugim. Choć mógłby. A w zasadzie nawet powinien.