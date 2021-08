Jeśli jednak pogrzebać głębiej, to znajdą się przykłady niezwykle ciekawe i pouczające. Momenty, gdy do takiego uspołecznienia było bardzo, bardzo blisko. Jeden z takich epizodów odbył się w Australii tuż po II wojnie światowej. Niejedyny to zresztą raz, gdy kraj na Antypodach testował u siebie rozwiązania, które w innych rejonach bogatego Zachodu zdawały się nie do pomyślenia. Był rok 1947 i laburzystowski premier Ben Chifley zapowiedział plan wykupienia przez państwowy (wtedy) Commonwealth Bank pozostałych – prywatnych – instytucji finansowych. Oczywiście za godziwym odszkodowaniem dla udziałowców. Dziś, po czterech dekadach neoliberalnej ortodoksji, taka zapowiedź w ustach demokratycznego polityka może się wydawać szaleństwem, ale wtedy było inaczej.