– Presja ma sens. Ratusz wreszcie pokazał odważny pomysł na transformację jednej z kluczowych ulic Warszawy. O to, żeby Aleje przywrócić do miejskiego życia, apelowaliśmy półtora roku temu – komentował Jan Mencwel, szef stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Są i tacy, którzy pomysł głośno oprotestowali, bo zmiany doprowadzą według nich do całkowitego paraliżu centrum miasta. – Apelujemy do prezydenta Trzaskowskiego, aby to szaleństwo zatrzymał, aby anulował planowany przetarg na realizację zwężenia Al. Jerozolimskich – zareagował za to Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski, podczas konferencji przed stołecznym ratuszem. I zapewne trafił do wielu mieszkańców Warszawy, którzy nie wyobrażają sobie ograniczenia ruchu na centralnej alei i tak zakorkowanej stolicy.