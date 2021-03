Tak wygląda zestaw schumpeterowskich obaw związanych z polityką antykryzysową. Z tymi tezami nie zgadzają się jednak francuscy ekonomiści. Dlaczego? Pokazują po pierwsze, że kryzys jedynie nie pozwolił na wzrost poziomu bankructw. Co nie znaczy, że do nich nie dochodzi. A jeśli spojrzeć na to, jakie firmy upadają, widać, że są wśród nich te mniej zwinne i produktywne. Zatem oczyszczający efekt zachodzi. Po drugie, koronakryzys nie jest typową zapaścią gospodarczą, która uderza we wszystkich branżach w miarę równomiernie. Tym razem mamy do czynienia z turbulencjami, które jednych dotykają mocniej, a innych dużo słabiej. W naturalny sposób rządowa pomoc zakłócająca – zdaniem schumpeterowców – procesy kreatywnej destrukcji dotyka jedynie części gospodarki.