Na przestrzeni lat wypracowaliśmy wiele metod ochrony przed korozją, lecz walka nabrała tempa wraz z wejściem metali do powszechnego użytku podczas rewolucji przemysłowej. Pionierem w tym względzie była brytyjska marynarka wojenna, gdzie po raz pierwszy (na zwodowanym w 1824 r. statku HMS „Samarang”) użyto czegoś, co dzisiaj nazywamy ochroną katodową. – Chodzi o to, żeby powierzchnię jednego metalu pokryć innym, który łatwiej reaguje z otoczeniem, chroniąc w ten sposób podłoże. Można powiedzieć, że jeden metal poświęca się po to, aby ochronić inny – tłumaczy dr inż. Ewa Langer z Łukasiewicz-IMPiB.