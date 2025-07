Ile będzie trwał Festiwal Życia? Do kogo jest skierowany?

Festiwal, który potrwa do niedzieli, jest organizowany w spokojnej, leśnej dzielnicy Lublińca, nad stawem Posmyk, gdzie co roku budowana jest scena. Skierowany jest do osób w wieku od 15 do 35 lat. Spodziewani są uczestnicy nie tylko z całej Polski, ale też z Australii, Belgii, Litwy czy Stanów Zjednoczonych.

Tegoroczny Festiwal Życia rozpocznie w poniedziałek późnym popołudniem msza święta, którą odprawi przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski. Później zaplanowano taneczną imprezę, która będzie rozgrzewką przed wydarzeniami całego tygodnia.

Kto zagra na Festiwalu Życia?

Jak podali organizatorzy, w tym roku na scenie w Kokotku koncerty zagrają m.in. B.R.O, Strefa Chwały oraz Dżem i Skytech. Na porannych konferencjach w roli prelegentów wystąpią m.in. chrześcijańsko-alternatywna kompozytorka i producentka anMari, Sylwia i Piotr Jeleniowie, reżyserka reklamowa Irmina Śliwińska czy paulin o. Michał Legan.

„Bogato prezentuje się też świeżo ogłoszony program strefy chilloutu, czyli specjalnej przestrzeni na plaży przy stawie, gdzie po intensywnych festiwalowych wydarzeniach uczestnicy w luźnej atmosferze mogą naładować swoje baterie – dosłownie i w przenośni” - opisywał rzecznik festiwalu Szymon Zmarlicki.

Oprócz zabawy w programie festiwalu są także modlitwy i msze

Każdego z festiwalowych dni zaplanowano msze i modlitwy, ale spotkanie w Kokotku wypełniają nie tylko wydarzenia typowo religijne. Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy Festiwalu Życia wezmą też udział w ekstremalnym, kilkukilometrowym biegu przełajowym przez wodę, błoto, piasek i las, będą mogli bawić się na imprezie w klubowym klimacie czy spotkać z alpakami.

Postacią przewodnią tegorocznego spotkania w Kokotku będzie Mojżesz, a wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Przejście”. „Tematyka tegorocznego festiwalu nawiązuje do Roku Jubileuszowego, jaki Kościół obchodzi pod hasłem +Pielgrzymi nadziei+. W całej historii ludzkości trudno wskazać większego pielgrzyma nadziei niż Mojżesz. Dlatego chcemy zachęcać młodych ludzi w ich codziennych zmaganiach i wyborach do takiej wiary, odwagi i zaufania Bogu, jaką miał Mojżesz, gdy wyprowadzał Izraelitów na pustynię lub stawiał krok pomiędzy ściany wody” – tłumaczył Zmarlicki.