Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku umieszczania na fakturach daty sprzedaży. Istnieje natomiast, co do zasady, obowiązek umieszczenia na fakturach daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub – w przypadku faktur zaliczkowych – daty otrzymania zapłaty (zob. art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Tym niemniej jednak dopuszcza się stosowanie na fakturach nazwy „data sprzedaży” zamiast „data dokonania dostawy towarów”, „data zakończenia dostawy towarów” albo „data wykonania usługi” (raczej natomiast nie dopuszcza się stosowanie nazwy „data sprzedaży” zamiast „data otrzymania zapłaty”). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2014 r. (nr ILPP2/443-208/14-2/AD), „skoro zawarta na fakturze pozycja – data sprzedaży będzie odpowiadać dacie dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usług, to faktura wystawiona przez wnioskodawcę, zawierająca pozostałe wymagane przepisem art. 106e ustawy dane, będzie prawidłowym dokumentem dostawy towarów lub świadczenia usług. Zamienne użycie na fakturze sformułowania – data sprzedaży – odpowiadające dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nie skutkuje uznaniem takiej faktury za wadliwą”.