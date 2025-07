– Dwie najważniejsze zmiany to: przyjmowanie układu wbrew sprzeciwowi grupy lub poszczególnych grup wierzycieli, czyli tzw. cross-class cram-down, oraz test zaspokojenia wierzycieli – mówi dr Bartosz Sierakowski, radca prawny i partner w kancelarii Zimmerman Sierakowski Frosztęga.

Pierwsza zmiana ma na celu przeciwdziałanie blokowaniu przyjmowania układów przez grupy wierzycieli.

– Docenić należy, że polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie limitu kapitałowego, poniżej którego układ nie może być przyjęty (jest to połowa z ogólnej sumy wierzytelności objętych restrukturyzacją). Jest to swoisty bezpiecznik, dzięki któremu wyeliminowano ryzyko przyjmowania układów przez bardzo małą grupę wierzycieli wbrew woli większości – ocenia dr Sierakowski.

Czym jest test zaspokojenia?

Druga zmiana, której wprowadzenie jest oceniane krytycznie przez niektórych doradców restrukturyzacyjnych, to tzw. test zaspokojenia. Jego sporządzenie będzie konieczne po to, by ocenić, czy wierzyciele bardziej skorzystają na upadłości, czy na restrukturyzacji ich dłużnika. Problemem jest to, że koszt sporządzenia tego rodzaju testu może być wysoki i szczególnie obciążający dla mniejszych podmiotów poddanych restrukturyzacji. ©℗