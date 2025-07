Z opisanego stanu faktycznego wynika, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży (art. 535 kodeksu cywilnego; dalej: k.c.), której sprzedawca nie wykonał – nie wydał zamówionych sprzętów. W takiej sytuacji kupujący, jako strona umowy, może skorzystać z prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 491 par. 1 k.c., jeżeli druga strona dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, można wyznaczyć jej dodatkowy termin do realizacji umowy z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi się od umowy. Po odstąpieniu umowa wygasa, a każda ze stron powinna zwrócić sobie wzajemnie świadczenia – w tym wypadku sprzedawca powinien zwrócić pieniądze. Odstąpienie od umowy nie jest jednak warunkiem koniecznym do dochodzenia roszczeń na drodze karnej.

Opisany przypadek może wypełniać znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 kodeksu karnego (dalej: k.k.). Zgodnie z nim kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 17 września 2024 r., (sygn. akt II Aka 178/24) podkreślił, że o oszustwie można mówić wtedy, gdy już w momencie zawierania umowy sprawca zamierzał nie wywiązać się z jej postanowień i działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.