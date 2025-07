TK w wyroku z 12 grudnia 2023 r. (sygn. akt P 20/19) uznał, że art. 37a ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), nakazujący usunięcie bez odszkodowania legalnych nośników reklamowych, jeśliuchwała krajobrazowa gminy zakazuje ich w danym miejscu, narusza art. 21 w zw. z art. 2 Konstytucji RP.

„Obecny rząd stoi na stanowisku nieuznawania wyroków TK, jednak nie podejmuje też samemu działań, które mogą takie luki w prawie wypełnić. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 37a umożliwiają gminom przyjmowanie tzw. uchwał krajobrazowych, które m.in. regulują zasady umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. W uchwałach tych często nakazuje się usunięcie wszystkich reklam niespełniających nowych wymogów, niezależnie od tego, czy zostały one postawione legalnie, czy nie. (…) Narusza to zasadę ochrony praw słusznie nabytych” – pisze w interpelacji do ministra rozwoju i technologii posłanka Lidia Czechak (PiS), pytając, czy resort pracuje nad nowelizacją, która naprawi problem.