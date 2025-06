Przemysł czeka przegląd technologii pod kątem ich uciążliwości dla środowiska. Osoby, które odniosą uszczerbek na zdrowiu w związku z nieprawidłową eksploatacją instalacji przemysłowej, zyskają możliwości wnioskowania o odszkodowania – wynika z założeń do nowelizacji prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). Zmianę przepisów wymusza implementacja dyrektywy 2024/1785 o emisjach przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), na co kraje członkowskie mają czas do czerwca 2026 r.

Wytwarzanie baterii i wydobycie rud metali z pozwoleniem zintegrowanym