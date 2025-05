Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na apel rzecznika praw obywatelskich informuje, że pracuje nad regulacją, która ma dotyczyć nie tylko uciążliwości zapachowych pochodzenia rolniczego, np. farm przemysłowych, ale również tych pochodzących z produkcji przemysłowej i sektora komunalnego. Niezbędne do tego jest określenie jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej, co, w ocenie resortu, jest trudne. Ministerstwo zleciło ekspertyzy, których autorzy mają zaproponować rozwiązania techniczne służące do pomiarów uciążliwości zapachowej. To na nich mają bazować konstruowane przepisy.

Dzielenie ferm ogranicza ich uciążliwość tylko na papierze