Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, w odpowiedzi na interpelację posłanki Elżbiety Gelert (KO) wyjaśnia, że w art. 74 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1073 ze zm.) ustawodawca zagwarantował działkowcom nieograniczone w czasie prawo do wystąpienia z PZD. Żeby to było możliwe, to jedna dziesiąta osób korzystających z działek w ramach danego rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) musi złożyć wniosek do zarządu ROD o zwołanie zebrania w celu przeprowadzenia głosowania nad wyodrębnieniem ogrodu ze struktur PZD. Podjęcie uchwały o wyodrębnieniu wymaga obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie danego ogrodu działkowego. Głosowanie musi być jawne, a uchwała, żeby została przyjęta, musi zdobyć poparcie bezwzględnej większości głosujących. W ocenie resortu ta procedura gwarantuje możliwość wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD i resort nie dostrzega potrzeby zmiany ustawy.

Działkowcy mają wątpliwości czy mogą wystąpić z PZD