Wprowadzenie limitu czasu pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz jego zastępców – to jedna z propozycji zmian, które znalazły się w założeniach do projektu nowelizacji prawa bankowego opublikowanych właśnie w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem tego aktu ma być przede wszystkim implementowanie do polskiego porządku prawnego unijnych przepisów zawartych w tzw. pakiecie CRD VI/CRR III (w jego skład wchodzi dyrektywa 2024/1619, tzw. CRD VI, oraz rozporządzenie 2024/1623, określane jako CRR III).

Okres karencji dla nadzorcy opuszczającego KNF