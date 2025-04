Chodzi o ustawę o ochronie małoletnich przed dostępem do treści szkodliwych w internecie (nr z wykazu: UD179).

Przygotowane przez resort cyfryzacji przepisy zobowiążą serwisy z treściami pornograficznymi do weryfikacji wieku użytkowników w celu uniemożliwienia dostępu małoletnim. Strony niewypełniające tego obowiązku trafią do rejestru i dostawcy internetu uniemożliwią dostęp do nich. Projekt przewiduje też obowiązek wykonywania analizy ryzyka związanego z treściami szkodliwymi – pod groźbą kary do 1 mln zł. Ten wymóg ma objąć wszystkie strony internetowe, które wiążą się z działalnością zarobkową (np. wyświetlają reklamy).

Czy RPO popiera projekt resortu cyfryzacji?

Prof. Marcin Wiącek w swojej opinii podkreśla, że cel projektu jest bezdyskusyjny, gdyż stworzenie instrumentów prawnych skutecznie ograniczających dostęp dzieci do treści szkodliwych w internecie jest niezbędne. „Jednak realizacja tego celu wymaga ukształtowania przepisów prawa w sposób zgodny z zasadami poprawnej legislacji, konstytucyjnym systemem źródeł prawa, a także wymogami dopuszczalności wprowadzania ograniczeń wolności i praw człowieka” – zastrzega RPO.

Treści pornograficzne i szkodliwe bez definicji

Rzecznik stwierdza, że projekt budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady określoności prawa (art. 2 konstytucji), prawa do prywatności (art. 47 konstytucji), wolności słowa oraz komunikacji (art. 54 konstytucji) oraz wolności działalności gospodarczej (art. 22 konstytucji). Rozwijając te argumenty, RPO wskazuje na brak definicji pojęcia treści pornograficznych i szkodliwych oraz niedoprecyzowanie obowiązku weryfikacji wieku. Zwraca też uwagę, że ta weryfikacja może ingerować w życie prywatne osoby uzyskującej dostęp do treści pornograficznej, wiążąc się z przetwarzaniem danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.

Etap legislacyjny:

Projekt w trakcie opiniowania, konsultacji publicznych i uzgodnień