Od dziś obowiązek wdrożenia systemu e-Doręczeń obejmuje również te spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do KRS przed 2025 r., lecz dotąd nie założyły skrzynki. Jakie są konsekwencje, jeśli go nie dopełnią?

Co oznacza konieczność wdrożenia e-Doręczeń? Otóż:

założenie i aktywację adresu do e-Doręczeń (skrzynki doręczeń elektronicznych),

wprowadzenie adresu do odpowiedniego rejestru (np. KRS),

bieżące monitorowanie skrzynki i odbieranie korespondencji,

wdrożenie procedur wewnętrznych zapewniających ciągłość odbioru (np. w razie urlopu czy choroby osoby odpowiedzialnej).

Adres do e-Doręczeń jest uznawany za oficjalny kanał kontaktu z administracją publiczną. Wysłana na niego wiadomość ma taką samą moc prawną jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Usługę e-Doręczeń świadczą wyłącznie dostawcy usług zaufania: publiczni oraz niepubliczni (podmioty komercyjne, które uzyskały uprawnienia kwalifikowanego dostawcy rejestrowanego doręczenia elektronicznego i zostali wpisani do rejestru dostawców usług zaufania). Są to: Asseco Data Systems SA, Poczta Polska SA, Autenti sp. z o.o., KFJ Inwestycje sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Założenie skrzynki w systemie e-Doręczeń jest bezpłatne, ale koszty może generować wdrożenie systemu, tj.:

obsługa systemu przez zewnętrznego operatora,

szkolenia dla pracowników dotyczące obsługi e-korespondencji,

zewnętrzne (opcjonalne) wsparcie przy wdrożeniu systemu. Mogą go udzielić firmy informatyczne specjalizujące się w obsłudze e-Doręczeń, kancelarie prawne zajmujące się cyfryzacją lub certyfikowani dostawcy usług zaufania (np. dostawcy kwalifikowanych podpisów elektronicznych).

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprawdzie nie przewiduje sankcji za brak założenia skrzynki e-Doręczeń, jednak niezrealizowanie tego obowiązku może spowodować trudności w wymianie korespondencji z organami administracji publicznej. Wskutek tego do przedsiębiorcy może nie zostać dostarczona ważna korespondencja (np. decyzja, wezwanie, zawiadomienie). W konsekwencji może on utracić prawo do wniesienia odwołania lub złożenia wniosku w ustawowym terminie. Może to rodzić też ryzyko odpowiedzialności zarządu za zaniechania, a w skrajnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością cywilną za szkodę wyrządzoną spółce lub odpowiedzialnością za naruszenie obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych (jeżeli zaniechanie doprowadzi do strat lub naruszenia interesu spółki).

Aby uniknąć ryzyka odpowiedzialności za zaniechania, zarząd spółki powinien:

upewnić się, że firma wdrożyła e-Doręczenia zgodnie z przepisami,

udokumentować wewnętrznie, że zostały podjęte działania w zakresie wdrożenia systemu (np. uchwała zarządu, notatka służbowa),

wyznaczyć konkretne osoby odpowiedzialne za monitorowanie skrzynki e-Doręczeń,

zapewnić ciągłość odbioru korespondencji – także podczas urlopów osób zarządzających skrzynką i ich absencji. ©℗

irb