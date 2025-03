Poniesienie kosztów doręczeń korespondencji pocztowej nie stanowi normalnego następstwa niezapłacenia w terminie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. A skoro tak, to decyzja wierzyciela o skorzystaniu z usług profesjonalnego doręczyciela pocztowego nie powinna obciążać obowiązanego. Do takich wniosków doszedł Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim.

Wezwanie bez potrzeby

Sprawa została skierowana do sądu w związku z nieuiszczeniem przez firmę rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zanim do tego doszło, powód podjął próbę dobrowolnego zakończenia sporu. W tym celu skierował do pozwanej wezwania do zapłaty. W pozwie zaś zażądał zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów, czyli opłat pocztowych za doręczenie przesyłek.

SR oddalił powództwo w tym zakresie. Uznał, że brak było podstaw do uznania, że poniesienie kosztów doręczeń korespondencji stanowiło normalne następstwo niezapłacenia w terminie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Wymagalność tego zobowiązania została określona corocznie na 31 marca. Skoro zatem termin ten był oznaczony, to nie było konieczności kierowania do pozwanej wezwania do zapłaty.

Kreowanie kosztów windykacji

Ponadto SR zauważył, że powód mógł dostarczyć pismo w każdy inny sposób, np. składając osobistą wizytę w siedzibie firmy, wysłać wiadomość drogą elektroniczną czy też zadzwonić. „Skorzystanie z usług pocztowych było indywidualną decyzją powoda, którą oczywiście mógł podjąć, ale która nie mogła skutkować uznaniem przedmiotowych kosztów za normalne następstwo niewykonania zobowiązania” – podkreślił SR.

Zdaniem sądu przyjęcie odmiennej koncepcji powodowałoby ryzyko dowolnego kreowania kosztów windykacji przez wierzycieli. Podkreślono, że korzystanie z usług pocztowych i ponoszenie z tego tytułu kosztów należy co do zasady postrzegać jako normalny koszt uczestniczenia w obrocie. „Doręczenia pocztowe stanowią jedną z możliwości przekazywania korespondencji, alternatywnie można również doręczyć korespondencję samodzielnie, przez pracowników danego podmiotu, czy też inne przybrane osoby” – uważa SR. Dlatego też jego zdaniem decyzja o skorzystaniu z usług profesjonalnego doręczyciela pocztowego przez wierzyciela nie powinna obciążać obowiązanego. Pogląd przeciwny – uważa sąd rejonowy – prowadziłby do niepotrzebnej inflacji kosztów sporów cywilnych. ©℗

