Użytkowałem fragment gminnej działki bez umowy – rozbudowałem na niej parking dla klientów mojego sklepu. Na początku lutego 2025 r. kupiłem tę nieruchomość od gminy. Kilka tygodni później otrzymałem wezwanie do zapłaty ok. 5 tys. zł za bezumowne korzystanie z działki w okresie poprzedzającym zakup. Zastanawiam się, czy skoro legalnie ją nabyłem, gmina ma prawo żądać ode mnie takiej opłaty?

Zakup działki przez przedsiębiorcę nie eliminuje roszczeń gminy powstałych przed zawarciem umowy sprzedaży. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), gmina może dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Nie ma wątpliwości co do tego, że gmina może zbywać nieruchomości zarówno w formie przetargowej, jak i bezprzetargowej, na co wskazują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabycie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie uchyla roszczeń gminy (wobec niego) powstałych przed zawarciem umowy sprzedaży. Roszczenia te należy identyfikować jako pochodzące z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

WAŻNE Gmina ma prawo się domagać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości mimo zmiany stanu własnościowego i zakupu działki przez przedsiębiorcę. Ten może jednak się ubiegać o ulgę w spłacie tej należności.

Jak podkreślił Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 21 października 2014 r. (sygn. akt IX Ca 499/14), wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dotyczy faktycznego wykonywania czynności na nieruchomości właściciela. W sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz w złej wierze lub posiadacz w dobrej wierze, który dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, zobowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego o wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia.

Podstawa roszczeń

Podstawę prawną dla takich roszczeń stanowi art. 224 k.c., który wskazuje, kiedy posiadacz jest zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Istotne jest to, że samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Jest to konieczne dopiero od momentu, gdy dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. W świetle powyższego gmina ma prawo domagać się zwrotu kosztów użytkowania działki, mimo zmiany stanu własnościowego i zakupu nieruchomości przez przedsiębiorcę. Co więcej, gminy są niejako zobligowane do dochodzenia takich należności przez organy kontrolne. Świadczy o tym m.in. zarzut przedstawiony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie w wystąpieniu pokontrolnym z 17 lutego 2025 r. (znak WK.610.38.2024.4), w którym gmina została zobowiązana, aby dochodziła od przedsiębiorcy odszkodowania za bez umowne korzystanie z nieruchomości.

Praktyczne rozwiązania

Przedsiębiorca może w takiej sytuacji działać na kilka sposobów. A więc:

1) ubiegać się umorzenie należności – na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych przedsiębiorca może złożyć wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie należności (każda gmina podejmuje specjalną uchwałę na podstawie ww. przepisu, określającą zasady restrukturyzacji tego typu należności cywilnoprawnych), a warunkiem umorzenia jest wykazanie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego;

2) wnioskować o rozłożenie na raty – przedsiębiorca może wystąpić z prośbą o odroczenie terminu spłaty, oczywiście na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;

3) prowadzić negocjacje z gminą w sprawie indywidualnego podejścia do należności – warto podjąć próbę rozmów z przedstawicielami gminy, wskazując na korzyści z inwestycji (np. rozbudowany parking poprawia infrastrukturę lokalną).

Uwaga! W przypadku przedsiębiorców ubieganie się o ulgę w spłacie należności wiąże się dodatkowo z aspektem korzystania z pomocy publicznej. Oznacza to konieczność spełnienia przez nich dodatkowych wymogów formalnych i materialnych. ©℗