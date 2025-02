Resort rozwoju przedstawił założenia projektu przekształcającego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców (rzecznik MŚP) w rzecznika praw przedsiębiorców (RPP). Nowa instytucja ma mieć większe uprawnienia i pomagać większej liczbie firm.

Projekt czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowy rzecznik ma mieć silniejszą pozycję. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że będzie mógł on wstrzymać kontrolę w firmie, jeśli dojdzie do nieprawidłowości w trakcie jej prowadzenia. Poszerzy się katalog spraw cywilnych, w których będzie mógł reprezentować przedsiębiorców lub żądać wszczęcia takich postępowań. Chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony konkurencji i konsumentów czy nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową. Nowy rzecznik ma mieć też prawo do wnoszenia skarg w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących praw przedsiębiorców i uczestniczenia w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Resort rozwoju zapowiada też zwiększenie zakresu uprawnień rzecznika w mediacjach między firmami a urzędami.

Zgodnie z założeniami RPP będzie miał większy wpływ na kształtowanie legislacji dzięki udziałowi w konsultacjach projektów przepisów dotyczących przedsiębiorców, ich praw, prowadzenia czy zakończenia działalności. Z informacji resortu wynika, że rzecznik będzie miał też możliwość przedstawiania propozycji zmian w prawie, ale tylko ministrom. Projekt ma też dać mu możliwość powołania stałych lub doraźnych pełnomocników. „W szczególności pełnomocnika do spraw UE, który wspierałby go w realizowaniu zadań związanych z unijnym prawem gospodarczym” – wyjaśnia MRiT.

Nowelizacja ma rozszerzyć obszar działania rzecznika i dać mu więcej uprawnień. Poza sektorem MŚP na jego pomoc będą mogli liczyć przedstawiciele wolnych zawodów, rolnicy oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

– Rzecznik musi mieć możliwość interwencji, kiedy jest naruszane prawo przedsiębiorców – stwierdził Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Według ministra Paszyka projektowane zmiany mają zniwelować bariery, wątpliwości interpretacyjne i dać rzecznikowi większe niż dotychczas kompetencje. Szef resortu rozwoju poinformował, że powstały one we współpracy z przedsiębiorcami oraz że nowelizacja jest odpowiedzią na sugestie strony społecznej. ©℗